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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Сморгонь
Нафтан - Сморгонь: онлайн-трансляция 24 сентября 2023
Нафтан
24.09.2023, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
3 : 0
Тех. поражение
Сморгонь
16'
А. Панюков (П)
38'
С. Слепов
59'
А. Копытич
90+6'
М. Дуксо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Сморгонь
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
М. Дуксо
Замена
А. Санников
️️️️
И. Пранович
90'
+4
Вторая желтая
А. Бруй
90'
+3
Замена
Р. Пилецкий
️️️️
Т. Пухов
88'
87'
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
А. Копытич
Замена
Р. Исаев
️️️️
А. Панюков
82'
72'
Желтая карточка
И. Нурадин
Замена
Т. Луцевич
️️️️
В. Курлович
67'
Замена
Д. Тамело
️️️️
С. Слепов
62'
Желтая карточка
А. Бруй
60'
59'
ГОЛ! 2:1!
А. Копытич
46'
Замена
И. Нурадин
️️️️
М. Гаевой
46'
Замена
С. Усеня
️️️️
В. Есин
ГОЛ! 2:0!
С. Слепов
Пас отдал
А. Панюков
38'
30'
Желтая карточка
Л. Алиу
Желтая карточка
И. Сидор
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Панюков
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
77
Артемий Литвинов
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
7
Тимур Пухов
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
27
Вадим Курлович
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Стрипейкис
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
66
Ямусса Камара
ОП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
15
Дмитрий Тамело
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
14
Владислав Шубович
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
5
Павел Селезнев
ЦП
23
Павел Горбач
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
3-2-3-2
1
Козлов
19
Бруй
77
Литвинов
21
Сидор
88
Драбатович
79
Слепов
88
Кириленко
7
Пухов
11
Пранович
11
Панюков
27
Курлович
2-1-3-3-1
12
Охремчук
3
Интсоен
14
Коваль
66
Камара
15
Яцкевич
20
Алиу
27
Гаевой
17
Копытич
17
Дуксо
27
Есин
20
Кабачевский
11
Пранович
44
Санников
44
Санников
11
Пранович
27
Курлович
44
Луцевич
44
Луцевич
27
Курлович
79
Слепов
15
Тамело
15
Тамело
79
Слепов
7
Пухов
27
Пилецкий
27
Пилецкий
7
Пухов
11
Панюков
9
Исаев
9
Исаев
11
Панюков
27
Есин
27
Усеня
27
Усеня
27
Есин
27
Гаевой
10
Нурадин
10
Нурадин
27
Гаевой
17
Копытич
88
Рассадкин
88
Рассадкин
17
Копытич
Остались в запасе
Нафтан
Сморгонь
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Стрипейкис
16
Антон Велесюк
ВР
14
Владислав Шубович
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ЦП
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
14
Владислав Шубович
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ЦП
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Валерий Стрипейкис
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Нафтан - Сморгонь
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Информация о матче
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