В 15 туре Высшей лиги Беларуси на стадионе «Юность» встретятся команды с противоположными турнирными задачами. «Сморгонь» испытывает трудности, занимая 15-е место, с одной из худших атак и оборон, в то время как «Гомель» находится в верхней части таблицы и стабильно набирает очки.

«Сморгонь»

Команда не побеждала в 4 последних матчах, забив лишь 4 гола в 5 играх. Оборона также в слабой форме: 12 пропущенных голов за последние 5 встреч. Даже на домашнем стадионе Сморгонь не показывает стабильных результатов.

«Гомель»

«Гомель» продемонстрировал лучшее выступление в последних играх, выиграв 3 выездных матча подряд. В атаке забивает стабильно (в среднем 1 гол за игру), но также пропускает (5 голов за 5 матчей). Защита может дать сбой, но в атаке команда выглядит более уверенно.

Прогноз на матч

Гомель доминирует в личных встречах и в текущем сезоне играет гораздо увереннее. Сморгонь не может победить в последних 4 играх, что подтверждает преимущество гостей. Однако, при наличии уязвимости в защите обеих команд, можно ожидать, что матч будет открытым и с несколькими голами.

Вероятность захода – около 62%, потому что:

«Гомель» не проигрывает в 3 последних выездных матчах;

«Сморгонь» не выигрывает в 7 последних матчах;

команда из Гомеля стабильнее в атаке и имеет преимущество в личных встречах.

Рекомендация: ставка на победу Гомеля – коэффициент 1.88