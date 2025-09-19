Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Сморгони», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Сморгонь»