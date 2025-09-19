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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025

«Торпедо-БелАЗ» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025

19 сентября 2025, 17:20
Торпедо-БелАЗ
19.09.2025, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Сморгонь
75' Л. Бамба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Ненад Перович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Сморгонь
16
Владислав Василючек
ВР
33
Alikhan Fazylov
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
8
Владимир Масловский
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
21
Roman Zheleznyy
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
63
Rodion Kukhlejj
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
18
Hamisu Suleiman Aliyu
ЦЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
25
Лама Бамба
ЦФ
3-1-2-2-2
25
Юрасов
3
Глущенков
3
Перович
27
Нечаев
44
Бутаревич
6
Премудров
14
30
Побудей
10
Шукуров
17
Климович
25
Василевич
3-2-3-1-1
16
Василючек
33
3
Интсоен
2
Тонкевич
27
Тишко
5
Фирсов
8
Масловский
2
Бамба
7
Левковец
15
Бабич
9
3
Глущенков
96
Мелько
96
Мелько
3
Глущенков
3
Перович
19
Руцкий
19
Руцкий
3
Перович
17
Климович
9
Бородин
9
Бородин
17
Климович
14
21
21
14
25
Василевич
33
Камара
33
Камара
25
Василевич
15
Бабич
4
Диалло
4
Диалло
15
Бабич
Бамба
77
Богданович
77
Богданович
Бамба
8
Масловский
19
Дайнеко
19
Дайнеко
8
Масловский
27
Тишко
78
Яблонский
78
Яблонский
27
Тишко
9
25
Бамба
25
Бамба
9
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Сморгонь
16
Евгений Абрамович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
19
Максим Азарко
ВР
63
Rodion Kukhlejj
ВР
18
Hamisu Suleiman Aliyu
ЦЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
Главный тренер
Сергей Дорохович
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
63
Rodion Kukhlejj
ВР
18
Hamisu Suleiman Aliyu
ЦЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Сморгонь
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Сморгони», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Сморгонь»

«Торпедо-БелАЗ» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Сморгонь Торпедо-БелАЗ
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