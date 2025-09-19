19.09.2025, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-1-2-2-2
25
Юрасов
3
Глущенков
3
Перович
27
Нечаев
44
Бутаревич
6
Премудров
14
30
Побудей
10
Шукуров
17
Климович
25
Василевич
3-2-3-1-1
16
Василючек
33
3
Интсоен
2
Тонкевич
27
Тишко
5
Фирсов
8
Масловский
2
Бамба
7
Левковец
15
Бабич
9
3
Глущенков
96
Мелько
96
Мелько
3
Глущенков
3
Перович
19
Руцкий
19
Руцкий
3
Перович
17
Климович
9
Бородин
9
Бородин
17
Климович
14
21
21
14
25
Василевич
33
Камара
33
Камара
25
Василевич
15
Бабич
4
Диалло
4
Диалло
15
Бабич
Бамба
77
Богданович
77
Богданович
Бамба
8
Масловский
19
Дайнеко
19
Дайнеко
8
Масловский
27
Тишко
78
Яблонский
78
Яблонский
27
Тишко
9
25
Бамба
25
Бамба
9
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Сморгонь
16
Евгений Абрамович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
19
Максим Азарко
ВР
63
Rodion Kukhlejj
ВР
18
Hamisu Suleiman Aliyu
ЦЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
Главный тренер
Сергей Дорохович
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
63
Rodion Kukhlejj
ВР
18
Hamisu Suleiman Aliyu
ЦЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Сморгонь
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Сморгони», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Сморгонь»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»