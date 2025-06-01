Сморгонь
01.06.2025, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Минск
33' А. Туманов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Алексей Колтыгин
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
63
Alisher Rakhimov
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
6
Секу Думбия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Минск
30
Александр Гутор
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
3
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
55
Алексей Туманов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
17
Владислав Варакса
ОП
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
49
Андрей Денисюк
АП
81
Набиль Дауда Натама
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
7
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Сморгонь
16
Дмитрий Сай
ВР
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
26
Koffi Bini
ЦЗ
7
Андрей Левковец
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Минск
1
Владислав Игнатьев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
32
Felix Abena
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
99
Гулжигит Борубаев
ПВ
9
Семен Пенчук
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
4-3-1-2
1
Колтыгин
5
Фирсов
3
Интсоен
77
Богданович
27
Тишко
8
Масловский
2
Бамба
63
23
Станкевич
6
Думбия
9
4-1-1-1-3
30
Гутор
2
Дихтиевский
3
Хадаркевич
55
Туманов
79
Свириденко
17
Варакса
10
Лисакович
49
Денисюк
7
Забелин
22
Макась
81
Натама
9
7
Левковец
7
Левковец
9
23
Станкевич
78
Яблонский
78
Яблонский
23
Станкевич
17
Варакса
29
Дубинец
29
Дубинец
17
Варакса
2
Дихтиевский
33
Малицкий
33
Малицкий
2
Дихтиевский
7
Забелин
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
7
Забелин
81
Натама
11
Симоненко
11
Симоненко
81
Натама
Остались в запасе
Сморгонь
Минск
16
Дмитрий Сай
ВР
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
26
Koffi Bini
ЦЗ
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
1
Владислав Игнатьев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
32
Felix Abena
ЦП
99
Гулжигит Борубаев
ПВ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
26
Koffi Bini
ЦЗ
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Остались в запасе
1
Владислав Игнатьев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
32
Felix Abena
ЦП
99
Гулжигит Борубаев
ПВ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Сморгонь - Минск
2
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Минска», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июня в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Минск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»