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Прогноз на точный счёт матча «Сморгонь» – «Гомель»: Высшая лига Беларуси, 5 июля 2025

04 июля 2025 8:19
Сморгонь - Гомель
05 июл. 2025, суббота 16:30 | Беларусь. Высшая лига, 15 тур
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6.40
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
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5 июля на стадионе «Юность» в Сморгони состоится матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между местной командой и «Гомелем». В этом противостоянии встречаются две команды с разным турнирным положением и амбициями. «Сморгонь» остаeтся внизу таблицы и борется за выживание, в то время как «Гомель», несмотря на нестабильность, ведeт борьбу за места в верхней части таблицы.

«Сморгонь»

После 14 туров «Сморгонь» занимает 15-е место с 5 очками, не выиграв в последних 4 матчах подряд. Команда демонстрирует слабую результативность: в последних 5 играх забито всего 4 гола (в среднем 0.8 за матч). При этом защита также не отличалась надeжностью – 12 пропущенных мячей за последние 5 встреч (в среднем 2.4 гола за игру). Однако команда часто создаeт моменты, несмотря на свою слабую статистику, и может надеяться на результат, если найдeт свою игру.

«Гомель»

«Гомель» после 14 туров занимает 11-е место с 18 очками. Команда также переживает трудный период, но в отличие от соперника, «Гомель» продемонстрировал несколько хороших матчей в гостях. В последних 5 играх команда забила 4 гола (в среднем 0.8 за матч), но и пропустила 5 (в среднем 1.0 за игру). Несмотря на поражение от «МЛ Витебск» (0:2) в последнем матче, «Гомель» выглядит более организованным в атаке, чем «Сморгонь». Главный бомбардир команды, Евгений Барсуков, продолжает быть ключевым игроком с 4 голами.

Факты о командах

«Сморгонь»

  • Не побеждает в 7 последних матчах
  • В среднем 0.8 гола за матч
  • Пропускает 2.4 гола за игру
  • Не забивает в 3 последних матчах против «Гомеля»

«Гомель»

  • Победа в 3 из 4 последних выездных матчах
  • В среднем 0.8 гола за игру
  • Пропускает 1.0 гола за матч
  • Забивает в 6 из 7 последних матчей против «Сморгони»

Личные встречи
11% (1)
33% (3)
56% (5)
10
Забитых мячей
16
1.11
В среднем за матч
1.78
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Сморгонь
3 : 1
05.07.2025
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Гомель
2 : 1
30.08.2024
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Сморгонь
2 : 2
19.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Сморгонь
0 : 3
22.10.2023
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Гомель
2 : 0
26.05.2023
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Гомель
0 : 0
20.11.2021
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Сморгонь
1 : 2
26.06.2021
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 24 тур
Сморгонь
1 : 1
24.10.2009
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 11 тур
Гомель
3 : 2
26.06.2009
Сморгонь
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Прогноз на матч «Сморгонь» – «Гомель»

С учeтом текущей формы команд и их общей статистики, «Гомель» выглядит более сильным соперником. Они стабильнее в атаке и играют более сбалансированно. В то время как «Сморгонь» продолжает испытывать проблемы как в атаке, так и в обороне, «Гомель» должен контролировать игру и одержать уверенную победу. Ожидается, что матч будет с небольшим количеством голов, но с явным преимуществом гостей.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Гомеля».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Гомеля» – коэффициент 6.40
  • Победа «Гомеля» с форой (-1) – коэффициент 2.25
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

6.40
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Гомель Сморгонь
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