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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Сморгонь
Гомель - Сморгонь: обзор матча 26 мая 2023
Гомель
26.05.2023, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Сморгонь
51'
А. Шкурдюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Сморгонь
Замена
А. Савицкий
️️️️
Д. Козловский
90'
+1
Желтая карточка
Д. Мирошников
77'
Замена
В. Драпеза
️️️️
А. Ануфриев
77'
66'
Замена
А. Дылевский
️️️️
М. Дуксо
Замена
А. Потапенко
️️️️
К. Ермакович
63'
62'
Вторая желтая
С. Усеня
ГОЛ! 1:0!
А. Шкурдюк
Пас отдал
А. Ануфриев
51'
Желтая карточка
К. Шевченко
45'
+1
37'
Желтая карточка
С. Усеня
15'
Желтая карточка
И. Нурадин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
11
Юрий Ловец
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Денис Козловский
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
27
Максим Гаевой
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Гомель
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
10
Александр Савицкий
ЦП
54
Фуркан Акын
ЦП
14
Владислав Драпеза
ЦП
71
Александр Наумович
ЦФ
22
Дмитрий Емельянов
ЦФ
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
4-2-2-2
87
Ковалев
22
Шевченко
5
Мирошников
4
Шкурдюк
19
Кучинский
11
Ловец
13
Алексиевич
8
Ануфриев
15
Козловский
8
Ермакович
11
Эффаге
4-2-2-1
12
Охремчук
27
Усеня
14
Шубович
14
Коваль
4
Жуков
27
Гаевой
80
Атрашкевич
17
Дуксо
27
Есин
10
Нурадин
15
Козловский
10
Савицкий
10
Савицкий
15
Козловский
8
Ануфриев
14
Драпеза
14
Драпеза
8
Ануфриев
8
Ермакович
17
Потапенко
17
Потапенко
8
Ермакович
17
Дуксо
44
Дылевский
44
Дылевский
17
Дуксо
Остались в запасе
Гомель
Сморгонь
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
71
Александр Наумович
ЦФ
22
Дмитрий Емельянов
ЦФ
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
16
Антон Велесюк
ВР
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
Главный тренер
Игорь Трухов
Остались в запасе
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
71
Александр Наумович
ЦФ
22
Дмитрий Емельянов
ЦФ
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Игорь Трухов
Статистика матча Гомель - Сморгонь
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Информация о матче
Стадион:
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