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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Гомель
Сморгонь - Гомель: обзор матча 26 июня 2021
Сморгонь
26.06.2021, суббота, 16:45
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Гомель
22'
S. Bondarenko
55'
А. Васильев
61'
A. Vaskov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сморгонь - Гомель
Желтая карточка
К. Интсоен
90'
+4
90'
Замена
И. Кузьменок
️️️️
А. Соловей
84'
Замена
П. Чикида
️️️️
В. Побудей
Замена
В. Масловский
️️️️
D. Kopach
83'
Замена
К. Интсоен
️️️️
A. Shtygel
76'
74'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
A. Vaskov
Замена
D. Ignatenko
️️️️
Y. Senkevich
69'
61'
ГОЛ! 1:2!
A. Vaskov
Замена
E. Savostyanov
️️️️
L. Khankevich
61'
Желтая карточка
A. Shtygel
60'
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Васильев
Желтая карточка
S. Bondarenko
51'
35'
Желтая карточка
Д. Левицкий
32'
Желтая карточка
А. Соловей
ГОЛ! 1:0!
S. Bondarenko
22'
Желтая карточка
B. Aziz Dao
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
30
Павел Щербаченя
ВР
0
A. Bondarenko
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
0
Z. Zadi
ЦФ
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
0
A. Shtygel
ЦФ
0
D. Kopach
ЦФ
0
S. Bondarenko
ЦФ
10
Yan Senkevich
ЦФ
29
Leonid Khankevich
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Гомель
22
Евгений Иваненко
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
27
Александр Васильев
ЦП
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Сморгонь
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
0
D. Kovalev
ЦФ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
0
E. Savostyanov
ЦФ
0
D. Ignatenko
ЦФ
Гомель
71
Александр Наумович
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
8
Игорь Костров
ЦП
1-1-1-5
30
Щербаченя
0
66
Камара
15
Яцкевич
0
29
10
0
0
3-1-1-1-4
22
Иваненко
16
Заяц
56
Юденков
12
Иванов
9
Батищев
27
Васильев
30
Побудей
11
Левицкий
0
31
Соловей
27
Гомза
0
3
Интсоен
3
Интсоен
0
29
0
0
29
10
0
0
10
0
8
Масловский
8
Масловский
0
0
18
Некрасов
18
Некрасов
0
30
Побудей
27
Чикида
27
Чикида
30
Побудей
31
Соловей
25
Кузьменок
25
Кузьменок
31
Соловей
Остались в запасе
Сморгонь
Гомель
0
D. Kovalev
ЦФ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
14
Павел Пашевич
ЦЗ
71
Александр Наумович
ВР
8
Юрий Пантя
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
0
D. Kovalev
ЦФ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
Остались в запасе
14
Павел Пашевич
ЦЗ
71
Александр Наумович
ВР
8
Юрий Пантя
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Сморгонь - Гомель
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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