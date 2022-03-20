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    Вячеслав Геращенко

    Тренер
    Имя Вячеслав
    Отчество Леонидович
    Фамилия Геращенко
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 25 июля 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гомель 12 5 4 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.03.2022 Арсенал 1 : 2 Гомель
    03.04.2022 Гомель 0 : 2 Славия-Мозырь
    11.04.2022 Белшина 2 : 3 Гомель
    17.04.2022 Гомель 3 : 1 Днепр
    22.04.2022 БАТЭ 2 : 1 Гомель
    02.05.2022 Шахтер 1 : 0 Гомель
    08.05.2022 Гомель 0 : 1 Динамо
    13.05.2022 Витебск 1 : 1 Гомель
    29.06.2022 Гомель 1 : 0 Торпедо-БелАЗ
    27.05.2022 Слуцк 2 : 2 Гомель
    19.06.2022 Гомель 1 : 0 Динамо-Брест
    25.06.2022 Ислочь 1 : 1 Гомель
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