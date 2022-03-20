Вячеслав Геращенко - статистика
Тренер
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Геращенко
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|25 июля 1972
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Геращенко
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|25 июля 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Гомель
|12
|5
|4
|3
|Дата
|Матч
|20.03.2022
|Арсенал
|1 : 2
|Гомель
|03.04.2022
|Гомель
|0 : 2
|Славия-Мозырь
|11.04.2022
|Белшина
|2 : 3
|Гомель
|17.04.2022
|Гомель
|3 : 1
|Днепр
|22.04.2022
|БАТЭ
|2 : 1
|Гомель
|02.05.2022
|Шахтер
|1 : 0
|Гомель
|08.05.2022
|Гомель
|0 : 1
|Динамо
|13.05.2022
|Витебск
|1 : 1
|Гомель
|29.06.2022
|Гомель
|1 : 0
|Торпедо-БелАЗ
|27.05.2022
|Слуцк
|2 : 2
|Гомель
|19.06.2022
|Гомель
|1 : 0
|Динамо-Брест
|25.06.2022
|Ислочь
|1 : 1
|Гомель