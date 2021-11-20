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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Сморгонь
Гомель - Сморгонь: обзор матча 20 ноября 2021
Гомель
20.11.2021, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Сморгонь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гомель - Сморгонь
Замена
Н. Некрасов
️️️️
А. Соловей
87'
72'
Замена
И. Нурадин
️️️️
К. Леонович
Замена
П. Чикида
️️️️
И. Заяц
71'
Замена
Д. Бородин
️️️️
Д. Гомза
66'
64'
Желтая карточка
E. Savostyanov
Желтая карточка
А. Батищев
59'
59'
Пенальти не реализован!
Р. Пасевич
Замена
Р. Юденков
️️️️
Д. Левицкий
57'
Замена
A. Vaskov
️️️️
Б. Мишенко
52'
47'
Желтая карточка
К. Леонович
13'
Замена
Д. Силинский
️️️️
Я. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
8
Юрий Пантя
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
16
Игорь Заяц
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
9
Александр Батищев
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Сморгонь
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
41
A. Frantsev
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
3
Кристиан Интсоен
ЦФ
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
0
E. Savostyanov
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
S. Bondarenko
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Гомель
97
Nikita Tsarenko
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
56
Руслан Юденков
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
Сморгонь
77
Максим Августинович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ЦП
17
Матвей Дуксо
ЦП
0
L. Kovel
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
3-1-5
8
Пантя
12
Иванов
7
Мишенко
27
Васильев
11
Левицкий
1
Козлов
31
Соловей
30
Побудей
9
Батищев
1-5
6
Сибилев
66
Камара
0
97
Пасевич
0
9
Леонович
27
Гомза
9
Бородин
9
Бородин
27
Гомза
11
Левицкий
56
Юденков
56
Юденков
11
Левицкий
7
Мишенко
0
0
7
Мишенко
31
Соловей
18
Некрасов
18
Некрасов
31
Соловей
16
Заяц
27
Чикида
27
Чикида
16
Заяц
66
Камара
19
Силинский
19
Силинский
66
Камара
9
Леонович
10
Нурадин
10
Нурадин
9
Леонович
Остались в запасе
Гомель
Сморгонь
97
Nikita Tsarenko
ЦП
4
Антон Суша
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
77
Максим Августинович
ЦЗ
17
Матвей Дуксо
ЦП
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Остались в запасе
97
Nikita Tsarenko
ЦП
4
Антон Суша
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
Остались в запасе
77
Максим Августинович
ЦЗ
17
Матвей Дуксо
ЦП
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Гомель - Сморгонь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Информация о матче
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