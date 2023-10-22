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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Гомель
Сморгонь - Гомель: обзор матча 22 октября 2023
Сморгонь
22.10.2023, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Гомель
56'
И. Алексиевич
88'
Д. Козловский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Гомель
Желтая карточка
Л. Алиу
90'
+2
88'
ГОЛ! 0:2!
Д. Козловский
80'
Замена
Д. Козловский
️️️️
К. Кучинский
63'
Желтая карточка
И. Алексиевич
62'
Замена
Д. Джон
️️️️
С. Матвейчик
56'
ГОЛ! 0:1!
И. Алексиевич
Замена
М. Дуксо
️️️️
М. Гаевой
46'
41'
Желтая карточка
Р. Адеола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
4
Илья Жуков
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Гомель
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
77
Максим Августинович
ЛЗ
30
Nikita Dubitskiy
ЦЗ
2
Vadim Dak
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
5
Павел Селезнев
ЦП
23
Артем Станкевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
15
Денис Козловский
ПВ
7
Артем Кийко
ПВ
4-1-2-1-2
16
Велесюк
14
Коваль
3
Интсоен
4
Жуков
27
Усеня
66
Камара
27
Гаевой
20
Алиу
78
Ковалевич
23
Горбач
10
Нурадин
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
19
Кучинский
30
Трояков
3
Матвейчик
4
Ращеня
19
Силинский
13
Алексиевич
8
Ануфриев
17
Потапенко
11
Эффаге
7
Адеола
27
Гаевой
17
Дуксо
17
Дуксо
27
Гаевой
3
Матвейчик
42
Джон
42
Джон
3
Матвейчик
19
Кучинский
15
Козловский
15
Козловский
19
Кучинский
Остались в запасе
Сморгонь
Гомель
27
Владимир Есин
ЛВ
12
Павел Охремчук
ВР
77
Максим Августинович
ЛЗ
30
Nikita Dubitskiy
ЦЗ
2
Vadim Dak
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
5
Павел Селезнев
ЦП
23
Артем Станкевич
ЦП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
87
Олег Ковалев
ВР
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
12
Павел Охремчук
ВР
77
Максим Августинович
ЛЗ
30
Nikita Dubitskiy
ЦЗ
2
Vadim Dak
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
5
Павел Селезнев
ЦП
23
Артем Станкевич
ЦП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
Главный тренер
Игорь Трухов
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Сморгонь - Гомель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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