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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Сморгонь
Гомель - Сморгонь: обзор матча 26 июня 2009
Гомель
26.06.2009, пятница, 00:00
Чемпионат Белоруссии, 11 тур
3 : 2
Завершен
Сморгонь
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Статистика матча Гомель - Сморгонь
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Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Гомель
1 : 5
11.10.2026
МЛ Витебск
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
- : -
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 29 тур
Сморгонь
1 : 0
17.10.2026
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 28 тур
Минск-2
0 : 2
11.10.2026
Сморгонь
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