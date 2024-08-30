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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Сморгонь
Гомель - Сморгонь: обзор матча 30 августа 2024
Гомель
30.08.2024, пятница, 20:45
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сморгонь
9'
Е. Чаговец
15'
М. Дуксо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Сморгонь
85'
Замена
В. Далидович
️️️️
М. Гаевой
Замена
Е. Трояков
️️️️
Р. Давискиба
85'
84'
Желтая карточка
М. Гаевой
Замена
И. Грищенко
️️️️
А. Потапенко
77'
73'
Замена
М. Бамба
️️️️
А. Левковец
66'
Желтая карточка
М. Дуксо
66'
Замена
П. Горбач
️️️️
К. Леонович
66'
Замена
А. Тишко
️️️️
М. Аскаров
Замена
А. Антилевский
️️️️
К. Ермакович
46'
41'
Желтая карточка
В. Лихтин
15'
ГОЛ! 1:1!
М. Дуксо
Пас отдал
М. Гаевой
ГОЛ! 1:0!
Е. Чаговец
Пас отдал
И. Ращеня
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
37
Роман Давискиба
ЛВ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
9
Илья Грищенко
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
5
Павел Селезнев
ОП
2
Мохамед Бамба
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
4-1-3-2
44
Клещук
4
Ращеня
16
Заяц
3
Чаговец
15
Яцкевич
42
Абдуллахи
37
Давискиба
17
Потапенко
2
Рылач
11
Эффаге
8
Ермакович
3-2-2-3
1
Новичков
25
Туре
72
Аскаров
50
Шалашников
66
Камара
30
Лихтин
7
Левковец
27
Гаевой
9
Леонович
17
Дуксо
19
Гиберо
37
Давискиба
30
Трояков
30
Трояков
37
Давискиба
17
Потапенко
9
Грищенко
9
Грищенко
17
Потапенко
8
Ермакович
11
Антилевский
11
Антилевский
8
Ермакович
72
Аскаров
27
Тишко
27
Тишко
72
Аскаров
7
Левковец
2
Бамба
2
Бамба
7
Левковец
27
Гаевой
11
Далидович
11
Далидович
27
Гаевой
9
Леонович
23
Горбач
23
Горбач
9
Леонович
Остались в запасе
Гомель
Сморгонь
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Гомель - Сморгонь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
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