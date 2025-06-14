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Прогноз на точный счет матча «Витебск» – «Сморгонь»: Беларусь. Высшая лига, 15 июня 2025 года

14 июня 2025 10:35
Витебск - Сморгонь
15 июн. 2025, воскресенье 19:15 | Беларусь. Высшая лига, 12 тур
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5.80
Точный счёт: 2:1 в пользу «Витебска»
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Воскресным днeм 15 июня на стадионе ЦСК «Витебский» пройдет матч 12-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Витебск» примет «Сморгонь». Обе команды переживают непростые периоды, однако хозяева находятся в более стабильной форме и стремятся прервать серию неудач.

«Витебск»

Команда занимает 11-е место в таблице с 14 очками после 11 туров. Несмотря на то, что «Витебск» проиграл два последних матча и не выигрывает в трeх турах подряд, у команды остаeтся атакующий потенциал. В последних пяти встречах клуб забил 7 голов – 1.4 в среднем за игру. Александр Ксенофонтов остаeтся лидером атаки с 4 мячами. При этом оборона команды не справляется со стабильностью – 7 пропущенных в пяти матчах, также в каждой из последних четырeх игр «Витебск» пропускает минимум один мяч. Однако на своeм поле команда уверенно чувствует себя: не проигрывает в 5 из 7 домашних встреч и забивает в 7 из 9 последних матчей.

«Сморгонь»

«Сморгонь» находится на предпоследнем, 15-м месте в таблице, имея лишь 5 очков после 11 матчей. Команда проиграла две последних встречи и не выигрывает в трeх турах подряд. Проблемы очевидны: всего 3 забитых мяча за 5 последних игр (в среднем 0.6 за игру), при этом столько же – 7 мячей – команда пропустила. Особенно уязвимой выглядит оборона: в трeх последних матчах обязательно пропускает, а в целом за пять туров – те же 1.4 гола за матч, как и у соперника. В атаке «Сморгони» не хватает ярко выраженного лидера, а игра команды в целом страдает от нехватки стабильности и уверенности.

Факты о командах

«Витебск»

  • Не побеждает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних играх
  • Забивает в среднем 1.4 гола за матч в последних 5 турах
  • Пропускает в среднем 1.4 гола
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей

«Сморгонь»

  • Не выигрывает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.6 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру

Личные встречи
67% (4)
0% (0)
33% (2)
13
Забитых мячей
4
2.17
В среднем за матч
0.67
5:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  5:0
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
0 : 3
28.09.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Витебск
0 : 1
10.05.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Сморгонь
2 : 0
16.10.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Витебск
5 : 0
28.05.2021
Сморгонь
Чемпионат Белоруссии, 18 тур
Сморгонь
0 : 3
13.09.2009
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 5 тур
Витебск
2 : 1
02.05.2009
Сморгонь
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Прогноз на матч «Витебск» – «Сморгонь»

Форма обеих команд оставляет желать лучшего, однако «Витебск» выглядит предпочтительнее за счeт большего объема атакующих действий и игры дома. Несмотря на неудачи, команда демонстрирует регулярность в созидании и способна использовать слабости обороны соперника. «Сморгонь» же мало забивает и пропускает почти в каждом матче, особенно на выезде. Ожидается игра с преимуществом «Витебска», однако полностью исключать ответный гол гостей не стоит – команда способна зацепиться за момент. Оптимальный прогноз – победа хозяев с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Витебска»

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Витебска» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.15
  • Индивидуальный тотал «Витебска» больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Точный счeт 2:1 – коэффициент 5.80

5.80
Точный счёт: 2:1 в пользу «Витебска»
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Сморгонь Витебск
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