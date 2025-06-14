Воскресным днeм 15 июня на стадионе ЦСК «Витебский» пройдет матч 12-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Витебск» примет «Сморгонь». Обе команды переживают непростые периоды, однако хозяева находятся в более стабильной форме и стремятся прервать серию неудач.

«Витебск»

Команда занимает 11-е место в таблице с 14 очками после 11 туров. Несмотря на то, что «Витебск» проиграл два последних матча и не выигрывает в трeх турах подряд, у команды остаeтся атакующий потенциал. В последних пяти встречах клуб забил 7 голов – 1.4 в среднем за игру. Александр Ксенофонтов остаeтся лидером атаки с 4 мячами. При этом оборона команды не справляется со стабильностью – 7 пропущенных в пяти матчах, также в каждой из последних четырeх игр «Витебск» пропускает минимум один мяч. Однако на своeм поле команда уверенно чувствует себя: не проигрывает в 5 из 7 домашних встреч и забивает в 7 из 9 последних матчей.

«Сморгонь»

«Сморгонь» находится на предпоследнем, 15-м месте в таблице, имея лишь 5 очков после 11 матчей. Команда проиграла две последних встречи и не выигрывает в трeх турах подряд. Проблемы очевидны: всего 3 забитых мяча за 5 последних игр (в среднем 0.6 за игру), при этом столько же – 7 мячей – команда пропустила. Особенно уязвимой выглядит оборона: в трeх последних матчах обязательно пропускает, а в целом за пять туров – те же 1.4 гола за матч, как и у соперника. В атаке «Сморгони» не хватает ярко выраженного лидера, а игра команды в целом страдает от нехватки стабильности и уверенности.

Факты о командах

«Витебск»

Не побеждает в 3 матчах подряд

Пропускает в 4 последних играх

Забивает в среднем 1.4 гола за матч в последних 5 турах

Пропускает в среднем 1.4 гола

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

Забивает в 7 из 9 последних матчей

«Сморгонь»

Не выигрывает в 3 матчах подряд

Пропускает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 0.6 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает в среднем 1.4 гола за игру

Личные встречи 67% (4) 0% (0) 33% (2) 13 Забитых мячей 4 2.17 В среднем за матч 0.67 5:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 5:0 Беларусь. Высшая лига, 23 тур Сморгонь 0 : 3 Витебск Беларусь. Высшая лига, 8 тур Витебск 0 : 1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Сморгонь 2 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Витебск 5 : 0 Сморгонь Чемпионат Белоруссии, 18 тур Сморгонь 0 : 3 Витебск Чемпионат Белоруссии, 5 тур Витебск 2 : 1 Сморгонь

Прогноз на матч «Витебск» – «Сморгонь»

Форма обеих команд оставляет желать лучшего, однако «Витебск» выглядит предпочтительнее за счeт большего объема атакующих действий и игры дома. Несмотря на неудачи, команда демонстрирует регулярность в созидании и способна использовать слабости обороны соперника. «Сморгонь» же мало забивает и пропускает почти в каждом матче, особенно на выезде. Ожидается игра с преимуществом «Витебска», однако полностью исключать ответный гол гостей не стоит – команда способна зацепиться за момент. Оптимальный прогноз – победа хозяев с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Витебска»

Рекомендованные ставки: