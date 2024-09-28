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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Витебск
Сморгонь - Витебск: обзор матча 28 сентября 2024
Сморгонь
28.09.2024, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Витебск
27'
К. Варданян (П)
81'
Д. Гирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Витебск
87'
Замена
Е. Новых
️️️️
Я. Скибский
83'
Замена
З. Червяков
️️️️
Д. Гирс
83'
Замена
Р. Лисовский
️️️️
Е. Краснов
81'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гирс
Пас отдал
Я. Скибский
Замена
А. Копытич
️️️️
К. Леонович
79'
Замена
П. Селезнев
️️️️
А. Левковец
79'
Желтая карточка
И. Новичков
78'
Желтая карточка
М. Дуксо
75'
69'
Замена
Е. Гулецкий
️️️️
К. Варданян
Желтая карточка
А. Шалашников
49'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Варданян
12'
Желтая карточка
Д. Гирс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
8
Ян Мосесов
ЛЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Новичков
25
Туре
72
Аскаров
50
Шалашников
66
Камара
30
Лихтин
7
Левковец
2
Бамба
17
Дуксо
9
Леонович
23
Горбач
4-1-2-1-2
12
Харитонов
4
Скитов
24
Маглуар
23
Наумов
22
Егоров
30
Башилов
20
Краснов
22
Скибский
55
Гирс
37
10
Варданян
7
Левковец
5
Селезнев
5
Селезнев
7
Левковец
9
Леонович
17
Копытич
17
Копытич
9
Леонович
10
Варданян
2
Гулецкий
2
Гулецкий
10
Варданян
22
Скибский
17
Новых
17
Новых
22
Скибский
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
55
Гирс
14
Червяков
14
Червяков
55
Гирс
Остались в запасе
Сморгонь
Витебск
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Сморгонь - Витебск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
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