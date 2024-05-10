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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Сморгонь
Витебск - Сморгонь: обзор матча 10 мая 2024
Витебск
10.05.2024, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Сморгонь
49'
А. Шалашников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Сморгонь
Желтая карточка
Я. Мосесов
88'
Замена
Е. Краснов
️️️️
Э. Маглуар
85'
85'
Замена
А. Сагитов
️️️️
К. Леонович
Замена
В. Аникеев
️️️️
Е. Гулецкий
77'
77'
Замена
А. Копытич
️️️️
П. Горбач
74'
Вторая желтая
Д. Джон
73'
Замена
М. Яблонский
️️️️
М. Аскаров
63'
Желтая карточка
Д. Джон
Замена
В. Ткаченко
️️️️
Р. Лисовский
61'
Замена
З. Червяков
️️️️
К. Варданян
61'
53'
Желтая карточка
Т. Луцевич
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Шалашников
Пас отдал
М. Гаевой
20'
Желтая карточка
П. Селезнев
6'
Желтая карточка
Я. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
8
Ян Мосесов
ЛЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
5
Павел Селезнев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
18
Владлен Аникеев
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
27
Артур Тишко
ПЗ
78
Максим Яблонский
ПП
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
20
Артур Сагитов
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Харитонов
22
Егоров
24
Маглуар
23
Наумов
8
Мосесов
30
Башилов
2
Гулецкий
7
Лисовский
55
Гирс
9
Теверов
10
Варданян
3-4-1-1-1
1
Новичков
72
Аскаров
50
Шалашников
42
Джон
44
Луцевич
66
Камара
5
Селезнев
25
Туре
27
Гаевой
9
Леонович
23
Горбач
7
Лисовский
26
Ткаченко
26
Ткаченко
7
Лисовский
24
Маглуар
20
Краснов
20
Краснов
24
Маглуар
2
Гулецкий
18
Аникеев
18
Аникеев
2
Гулецкий
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
72
Аскаров
78
Яблонский
78
Яблонский
72
Аскаров
23
Горбач
17
Копытич
17
Копытич
23
Горбач
9
Леонович
20
Сагитов
20
Сагитов
9
Леонович
Остались в запасе
Витебск
Сморгонь
77
Дмитрий Гущенко
ВР
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
12
Павел Охремчук
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
27
Артур Тишко
ПЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
27
Артур Тишко
ПЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Витебск - Сморгонь
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
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