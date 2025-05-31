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Прогноз на точный счет матча «Сморгонь» – «Минск»: Высшая лига, 1 июня 2025

31 мая 2025 11:44
Сморгонь - Минск
01 июн. 2025, воскресенье 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 11 тур
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7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Минска»
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1 июня на стадионе «Юность» состоится матч 11 тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Сморгонь» примет «Минск». Обе команды находятся в сложной форме: хозяева – в зоне вылета, гости – после удачного старта испытывают спад. Предстоящая встреча обещает стать напряжeнной, так как обе команды мотивированы набрать очки и прервать свои неудачные серии.

«Сморгонь»

«Сморгонь» после 10 туров набрала всего 5 очков и занимает предпоследнее место. Несмотря на ничью с БАТЭ (2:2), команда продолжает испытывать серьeзные проблемы как в обороне, так и в атаке. В последних 5 матчах «Сморгонь» забила 4 гола и пропустила 8 – в среднем 0.8 забитого и 1.6 пропущенного за игру.

Команда не может выиграть дома уже 6 матчей, а также регулярно допускает ошибки в позиционной защите, особенно во втором тайме. При этом в некоторых матчах «Сморгонь» показывает характер, как это было против «Немана» (1:0), но подобные успехи – редкость на фоне общего нестабильного выступления.

«Минск»

«Минск» уверенно стартовал в чемпионате, но в последних турах резко сдал: 3 матча подряд без побед и 14 пропущенных голов за этот отрезок. Особенно болезненным было поражение от «Динамо Брест» со счeтом 0:5, которое продемонстрировало системные проблемы в обороне.

В атаке «Минск» сохраняет определeнный потенциал – 6 забитых в 5 последних играх и 8 из 10 матчей с голами. Тем не менее, нестабильность в центре поля и провалы в обороне могут создать уязвимость даже против не самой грозной «Сморгони».

Факты о командах:

«Сморгонь»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах дома
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • В среднем 1.60 пропущенных за матч
  • Играет лучше против «Минска» на своeм поле

«Минск»

  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем 2.80 пропущенных за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 3 последних играх

Личные встречи
25% (2)
38% (3)
38% (3)
9
Забитых мячей
12
1.13
В среднем за матч
1.5
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Сморгонь
1 : 1
18.08.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 3
05.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Сморгонь
0 : 0
05.11.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Минск
2 : 1
10.06.2023
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Сморгонь
1 : 0
28.11.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Минск
2 : 2
02.07.2021
Сморгонь
Чемпионат Белоруссии, 26 тур
Сморгонь
1 : 3
08.11.2009
Минск
Чемпионат Белоруссии, 13 тур
Минск
2 : 0
10.07.2009
Сморгонь
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Прогноз на матч «Сморгонь» – «Минск»

Матч обещает быть открытым, несмотря на низкую результативность хозяев. «Минск» играет нестабильно, особенно в защите, и предоставляет соперникам достаточно моментов. «Сморгонь» может этим воспользоваться. С другой стороны, гости почти всегда забивают, даже в проигрышных матчах. Ожидаем минимальное преимущество гостей, но с голами обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Минска».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Минска» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Минска» больше 1.5 – коэффициент 2.00

7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Минска»
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Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Минск Сморгонь
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