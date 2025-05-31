1 июня на стадионе «Юность» состоится матч 11 тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Сморгонь» примет «Минск». Обе команды находятся в сложной форме: хозяева – в зоне вылета, гости – после удачного старта испытывают спад. Предстоящая встреча обещает стать напряжeнной, так как обе команды мотивированы набрать очки и прервать свои неудачные серии.
«Сморгонь»
«Сморгонь» после 10 туров набрала всего 5 очков и занимает предпоследнее место. Несмотря на ничью с БАТЭ (2:2), команда продолжает испытывать серьeзные проблемы как в обороне, так и в атаке. В последних 5 матчах «Сморгонь» забила 4 гола и пропустила 8 – в среднем 0.8 забитого и 1.6 пропущенного за игру.
Команда не может выиграть дома уже 6 матчей, а также регулярно допускает ошибки в позиционной защите, особенно во втором тайме. При этом в некоторых матчах «Сморгонь» показывает характер, как это было против «Немана» (1:0), но подобные успехи – редкость на фоне общего нестабильного выступления.
«Минск»
«Минск» уверенно стартовал в чемпионате, но в последних турах резко сдал: 3 матча подряд без побед и 14 пропущенных голов за этот отрезок. Особенно болезненным было поражение от «Динамо Брест» со счeтом 0:5, которое продемонстрировало системные проблемы в обороне.
В атаке «Минск» сохраняет определeнный потенциал – 6 забитых в 5 последних играх и 8 из 10 матчей с голами. Тем не менее, нестабильность в центре поля и провалы в обороне могут создать уязвимость даже против не самой грозной «Сморгони».
Факты о командах:
«Сморгонь»
- Не выигрывает в 6 последних матчах дома
- Пропускает в 8 из 10 последних матчей
- В среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
- В среднем 1.60 пропущенных за матч
- Играет лучше против «Минска» на своeм поле
«Минск»
- Пропускает в 5 последних матчах
- В среднем 2.80 пропущенных за матч (последние 5 игр)
- Забивает в 8 из 10 последних матчей
- В среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр)
- Не выигрывает в 3 последних играх
Прогноз на матч «Сморгонь» – «Минск»
Матч обещает быть открытым, несмотря на низкую результативность хозяев. «Минск» играет нестабильно, особенно в защите, и предоставляет соперникам достаточно моментов. «Сморгонь» может этим воспользоваться. С другой стороны, гости почти всегда забивают, даже в проигрышных матчах. Ожидаем минимальное преимущество гостей, но с голами обеих сторон.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Минска».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Минска» – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Минска» больше 1.5 – коэффициент 2.00