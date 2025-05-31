1 июня на стадионе «Юность» состоится матч 11 тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Сморгонь» примет «Минск». Обе команды находятся в сложной форме: хозяева – в зоне вылета, гости – после удачного старта испытывают спад. Предстоящая встреча обещает стать напряжeнной, так как обе команды мотивированы набрать очки и прервать свои неудачные серии.

«Сморгонь»

«Сморгонь» после 10 туров набрала всего 5 очков и занимает предпоследнее место. Несмотря на ничью с БАТЭ (2:2), команда продолжает испытывать серьeзные проблемы как в обороне, так и в атаке. В последних 5 матчах «Сморгонь» забила 4 гола и пропустила 8 – в среднем 0.8 забитого и 1.6 пропущенного за игру.

Команда не может выиграть дома уже 6 матчей, а также регулярно допускает ошибки в позиционной защите, особенно во втором тайме. При этом в некоторых матчах «Сморгонь» показывает характер, как это было против «Немана» (1:0), но подобные успехи – редкость на фоне общего нестабильного выступления.

«Минск»

«Минск» уверенно стартовал в чемпионате, но в последних турах резко сдал: 3 матча подряд без побед и 14 пропущенных голов за этот отрезок. Особенно болезненным было поражение от «Динамо Брест» со счeтом 0:5, которое продемонстрировало системные проблемы в обороне.

В атаке «Минск» сохраняет определeнный потенциал – 6 забитых в 5 последних играх и 8 из 10 матчей с голами. Тем не менее, нестабильность в центре поля и провалы в обороне могут создать уязвимость даже против не самой грозной «Сморгони».

Факты о командах:

«Сморгонь»

Не выигрывает в 6 последних матчах дома

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

В среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

В среднем 1.60 пропущенных за матч

Играет лучше против «Минска» на своeм поле

«Минск»

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем 2.80 пропущенных за матч (последние 5 игр)

Забивает в 8 из 10 последних матчей

В среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр)

Не выигрывает в 3 последних играх

Личные встречи 25% (2) 38% (3) 38% (3) 9 Забитых мячей 12 1.13 В среднем за матч 1.5 3:2 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 18 тур Сморгонь 1 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 3 тур Минск 2 : 3 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 27 тур Сморгонь 0 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Минск 2 : 1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Сморгонь 1 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Минск 2 : 2 Сморгонь Чемпионат Белоруссии, 26 тур Сморгонь 1 : 3 Минск Чемпионат Белоруссии, 13 тур Минск 2 : 0 Сморгонь

Прогноз на матч «Сморгонь» – «Минск»

Матч обещает быть открытым, несмотря на низкую результативность хозяев. «Минск» играет нестабильно, особенно в защите, и предоставляет соперникам достаточно моментов. «Сморгонь» может этим воспользоваться. С другой стороны, гости почти всегда забивают, даже в проигрышных матчах. Ожидаем минимальное преимущество гостей, но с голами обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Минска».

Рекомендованные ставки: