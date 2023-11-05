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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Минск
Сморгонь - Минск: обзор матча 05 ноября 2023
Сморгонь
05.11.2023, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Минск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Минск
Желтая карточка
К. Интсоен
63'
39'
Замена
А. Назаренко
️️️️
Д. Душевский
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
5
Павел Селезнев
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
14
Владислав Шубович
ЦЗ
4
Илья Жуков
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ЦЗ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
2-4-2-2
12
Охремчук
3
Интсоен
14
Коваль
5
Селезнев
20
Алиу
15
Яцкевич
27
Гаевой
27
Есин
17
Дуксо
23
Горбач
20
Кабачевский
4-1-2-4
44
Гурбан
4
Грекович
15
Касараб
78
Якушевич
5
Душевский
7
Малашевич
81
Печура
11
Мартынов
8
Мигдаленок
6
Кузнецов
30
5
Душевский
6
Назаренко
6
Назаренко
5
Душевский
Остались в запасе
Сморгонь
Минск
16
Антон Велесюк
ВР
14
Владислав Шубович
ЦЗ
4
Илья Жуков
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
21
Александр Нечаев
ВР
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
14
Владислав Шубович
ЦЗ
4
Илья Жуков
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Главный тренер
Сергей Яромко
Статистика матча Сморгонь - Минск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
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