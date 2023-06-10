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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Сморгонь
Минск - Сморгонь: обзор матча 10 июня 2023
Минск
10.06.2023, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Сморгонь
24'
Д. Душевский
85'
Г. Рассадкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Сморгонь
85'
ГОЛ! 1:1!
Г. Рассадкин
Пас отдал
М. Дуксо
80'
Желтая карточка
М. Гаевой
64'
Замена
М. Гаевой
️️️️
П. Горбач
46'
Замена
М. Дуксо
️️️️
А. Дылевский
ГОЛ! 1:0!
Д. Душевский
Пас отдал
Г. Якушевич
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Алексей Туманов
ЦП
81
Родион Печура
АП
17
Кирилл Черноок
АП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
44
Артем Дылевский
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
66
Ямусса Камара
ОП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Минск
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
3-1-1-2-3
21
Нечаев
15
Касараб
78
Якушевич
44
Гурбан
5
Душевский
7
Туманов
17
Черноок
81
Печура
11
Мартынов
8
Мигдаленок
6
Кузнецов
3-1-2-3
12
Охремчук
4
Жуков
44
Дылевский
14
Шубович
66
Камара
78
Ковалевич
27
Есин
23
Горбач
10
Нурадин
88
Рассадкин
23
Горбач
27
Гаевой
27
Гаевой
23
Горбач
44
Дылевский
17
Дуксо
17
Дуксо
44
Дылевский
Остались в запасе
Минск
Сморгонь
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Остались в запасе
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Главный тренер
Игорь Трухов
Статистика матча Минск - Сморгонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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