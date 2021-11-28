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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Минск
Сморгонь - Минск: обзор матча 28 ноября 2021
Сморгонь
28.11.2021, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Минск
25'
И. Нурадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сморгонь - Минск
Замена
️️️️
Р. Пасевич
88'
Замена
S. Bondarenko
️️️️
И. Нурадин
75'
Желтая карточка
Я. Камара
68'
54'
Замена
Е. Малашевич
️️️️
Я. Яроцкий
52'
Замена
С. Пенчук
️️️️
Е. Богомольский
46'
Замена
А. Кузьмич
️️️️
D. Kovalevski
Желтая карточка
A. Frantsev
44'
ГОЛ! 1:0!
И. Нурадин
Пас отдал
Я. Камара
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
19
Даниил Силинский
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
30
Павел Щербаченя
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
3
Кристиан Интсоен
ЦФ
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Минск
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
15
Олег Евдокимов
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
5
Даниил Душевский
ЦП
20
Landry Kamwa
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Сморгонь
1
Dmitri Lapko
ВР
77
Максим Августинович
ЦЗ
17
Матвей Дуксо
ЦП
0
V. Kaborda
ЦФ
0
S. Bondarenko
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Минск
30
Марат Тарасюк
ВР
31
Данила Князев
ЦП
15
Артур Кузьмич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
3-5
6
Сибилев
19
Силинский
15
Яцкевич
87
97
Пасевич
10
Нурадин
66
Камара
3
Интсоен
2-4-1-4
3
Чаговец
29
10
Козлов
5
Душевский
20
15
Евдокимов
23
Яроцкий
19
Богомольский
8
Шрамченко
78
Якушевич
31
Пришивалко
10
Нурадин
0
0
10
Нурадин
29
15
Кузьмич
15
Кузьмич
29
23
Яроцкий
7
Малашевич
7
Малашевич
23
Яроцкий
19
Богомольский
29
Пенчук
29
Пенчук
19
Богомольский
Остались в запасе
Сморгонь
Минск
1
Dmitri Lapko
ВР
77
Максим Августинович
ЦЗ
17
Матвей Дуксо
ЦП
0
V. Kaborda
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
30
Марат Тарасюк
ВР
31
Данила Князев
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
1
Dmitri Lapko
ВР
77
Максим Августинович
ЦЗ
17
Матвей Дуксо
ЦП
0
V. Kaborda
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Остались в запасе
30
Марат Тарасюк
ВР
31
Данила Князев
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Сморгонь - Минск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
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