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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Сморгонь
Минск - Сморгонь: обзор матча 02 июля 2021
Минск
02.07.2021, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Сморгонь
2'
Д. Алисейко
72'
С. Муниру
42'
Z. Zadi
45+1'
Y. Senkevich
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - Сморгонь
90'
Желтая карточка
D. Ignatenko
Замена
O. Agwata
️️️️
M. López
83'
Замена
D. Kovalevski
️️️️
Я. Яроцкий
83'
82'
Замена
A. Frantsev
️️️️
Y. Senkevich
79'
Замена
В. Масловский
️️️️
D. Kopach
ГОЛ! 2:2!
С. Муниру
72'
Замена
С. Столбов
️️️️
Е. Богомольский
62'
49'
Желтая карточка
E. Savostyanov
46'
Замена
A. Shtygel
️️️️
A. Bondarenko
Замена
M. Lutskiy
️️️️
Д. Алисейко
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Y. Senkevich
42'
ГОЛ! 1:1!
Z. Zadi
Пас отдал
В. Яцкевич
ГОЛ! 1:0!
Д. Алисейко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
70
Салли Муниру
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
21
Michael López
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Сморгонь
0
A. Bondarenko
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
0
D. Ignatenko
ЦФ
10
Yan Senkevich
ЦФ
0
S. Bondarenko
ЦФ
0
D. Kopach
ЦФ
0
E. Savostyanov
ЦФ
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Минск
25
Юрий Остроух
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
0
O. Agwata
ЦФ
3
F. Queiros
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Сморгонь
30
Павел Щербаченя
ВР
8
Владимир Масловский
ЦП
41
A. Frantsev
ЦФ
0
A. Shtygel
ЦФ
0
D. Kovalev
ЦФ
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
4-1-1-1-4
78
Якушевич
3
Чаговец
15
Касараб
16
Алисейко
6
Кузнецов
70
Муниру
23
Яроцкий
21
31
Пришивалко
19
Богомольский
8
Шрамченко
1-1-1-5
0
66
Камара
15
Яцкевич
0
1
0
87
0
21
0
0
21
19
Богомольский
61
Столбов
61
Столбов
19
Богомольский
16
Алисейко
17
17
16
Алисейко
23
Яроцкий
29
29
23
Яроцкий
10
41
41
10
0
0
0
0
0
8
Масловский
8
Масловский
0
Остались в запасе
Минск
Сморгонь
3
F. Queiros
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
23
Павел Горбач
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
30
Павел Щербаченя
ВР
0
D. Kovalev
ЦФ
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Остались в запасе
3
F. Queiros
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
23
Павел Горбач
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
0
D. Kovalev
ЦФ
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Минск - Сморгонь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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