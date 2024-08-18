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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Минск
Сморгонь - Минск: обзор матча 18 августа 2024
Сморгонь
18.08.2024, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Минск
56'
А. Азиз Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Минск
Замена
А. Копытич
️️️️
Т. Луцевич
90'
+1
Замена
В. Далидович
️️️️
М. Гаевой
68'
65'
Желтая карточка
А. Назаренко
58'
Пенальти не реализован!
В. Васильев
Желтая карточка
А. Шалашников
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Азиз Туре
56'
49'
Желтая карточка
В. Варакса
Замена
М. Аскаров
️️️️
А. Тишко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Минск
30
Александр Гутор
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Артур Назаренко
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
81
Родион Печура
АП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
2
Мохамед Бамба
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
22
Михаил Бондаренко
РФ
4-2-2-2
1
Новичков
25
Туре
44
Луцевич
50
Шалашников
27
Тишко
66
Камара
30
Лихтин
27
Гаевой
7
Левковец
17
Дуксо
9
Леонович
3-2-1-2-2
30
Гутор
44
Гурбан
7
Туманов
5
Жевнеров
6
Назаренко
26
Варакса
10
Земко
47
Васильев
81
Печура
11
Симоненко
10
Забелин
27
Тишко
72
Аскаров
72
Аскаров
27
Тишко
44
Луцевич
17
Копытич
17
Копытич
44
Луцевич
27
Гаевой
11
Далидович
11
Далидович
27
Гаевой
Остались в запасе
Сморгонь
Минск
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Сморгонь - Минск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
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