20 июня в 13-м туре чемпионата Беларуси состоится матч между командами из разных полюсов таблицы. «Сморгонь» сражается за выживание, а «Ислочь» идeт в группе лидеров и рассчитывает на борьбу за еврокубки. Матч пройдeт на стадионе «Юность».
«Сморгонь»
После 12 туров команда занимает предпоследнее, 15-е место, с 5 очками. «Сморгонь» проиграла 3 последних домашних матча и никак не может наладить игру в обороне – 8 пропущенных мячей в последних 5 встречах. Команда не побеждает 4 тура подряд, а их лучшим бомбардиром является Алексей Фирсов с одним забитым мячом. Забивает команда очень мало – в среднем 0.8 гола за матч. В таких условиях даже ничья будет хорошим результатом.
«Ислочь»
Гости уверенно держатся в верхней части таблицы – 5-е место и 21 очко после 12 туров. Команда проиграла последний матч, но в целом показывает стабильный футбол: 10 матчей без поражений в последних 12 встречах. «Ислочь» забивает в среднем 1.8 гола за игру, а Александр Шестюк – главный бомбардир команды с 8 мячами. При этом оборона тоже в порядке – 5 пропущенных голов за 5 последних туров. Потеря очков в таком матче будет неожиданностью.
Факты о командах
«Сморгонь»
- Проигрывает 3 домашних матча подряд
- В среднем 0.8 гола за игру в атаке
- В среднем 1.6 пропущенного гола за матч
- Не побеждает 4 тура подряд
- 15-е место в таблице (5 очков после 12 матчей)
«Ислочь»
- Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
- Забивает в среднем 1.8 гола за матч
- Пропускает в среднем 1.0 гола за игру
- Шестюк забил 8 мячей в 12 турах
- 5-е место в таблице (21 очко после 12 матчей)
Прогноз на матч «Сморгонь» – «Ислочь»
Разница в классе между командами очевидна. «Ислочь» играет более организованно, уверенно в атаке и имеет лучшую защиту. «Сморгонь» не справляется с обороной, а в атаке не показывает ничего, кроме редких вспышек. При этом гости тоже не выглядят сверхрезультативно в играх на выезде. В таких условиях ставка на победу гостей с минимальным счeтом выглядит оправданной.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Ислочи».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Ислочи» – коэффициент 6.50
- Победа «Ислочи» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Сморгони» меньше 1.0 – коэффициент 1.72