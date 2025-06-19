20 июня в 13-м туре чемпионата Беларуси состоится матч между командами из разных полюсов таблицы. «Сморгонь» сражается за выживание, а «Ислочь» идeт в группе лидеров и рассчитывает на борьбу за еврокубки. Матч пройдeт на стадионе «Юность».

«Сморгонь»

После 12 туров команда занимает предпоследнее, 15-е место, с 5 очками. «Сморгонь» проиграла 3 последних домашних матча и никак не может наладить игру в обороне – 8 пропущенных мячей в последних 5 встречах. Команда не побеждает 4 тура подряд, а их лучшим бомбардиром является Алексей Фирсов с одним забитым мячом. Забивает команда очень мало – в среднем 0.8 гола за матч. В таких условиях даже ничья будет хорошим результатом.

«Ислочь»

Гости уверенно держатся в верхней части таблицы – 5-е место и 21 очко после 12 туров. Команда проиграла последний матч, но в целом показывает стабильный футбол: 10 матчей без поражений в последних 12 встречах. «Ислочь» забивает в среднем 1.8 гола за игру, а Александр Шестюк – главный бомбардир команды с 8 мячами. При этом оборона тоже в порядке – 5 пропущенных голов за 5 последних туров. Потеря очков в таком матче будет неожиданностью.

Факты о командах

«Сморгонь»

Проигрывает 3 домашних матча подряд

В среднем 0.8 гола за игру в атаке

В среднем 1.6 пропущенного гола за матч

Не побеждает 4 тура подряд

15-е место в таблице (5 очков после 12 матчей)

«Ислочь»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Забивает в среднем 1.8 гола за матч

Пропускает в среднем 1.0 гола за игру

Шестюк забил 8 мячей в 12 турах

5-е место в таблице (21 очко после 12 матчей)

Личные встречи 0% (0) 17% (1) 83% (5) 4 Забитых мячей 13 0.67 В среднем за матч 2.17 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Высшая лига, 24 тур Ислочь 3 : 2 Сморгонь Беларусь. Высшая лига, 9 тур Сморгонь 1 : 1 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 18 тур Ислочь 1 : 0 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 3 тур Сморгонь 0 : 4 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Сморгонь 1 : 2 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Ислочь 2 : 0 Сморгонь

Прогноз на матч «Сморгонь» – «Ислочь»

Разница в классе между командами очевидна. «Ислочь» играет более организованно, уверенно в атаке и имеет лучшую защиту. «Сморгонь» не справляется с обороной, а в атаке не показывает ничего, кроме редких вспышек. При этом гости тоже не выглядят сверхрезультативно в играх на выезде. В таких условиях ставка на победу гостей с минимальным счeтом выглядит оправданной.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Ислочи».

Рекомендованные ставки: