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Прогноз на точный счёт матча «Сморгонь» – «Ислочь»: Беларусь. Высшая лига, 20 июня 2025

19 июня 2025 10:57
Сморгонь - Ислочь
20 июн. 2025, пятница 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 13 тур
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6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
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20 июня в 13-м туре чемпионата Беларуси состоится матч между командами из разных полюсов таблицы. «Сморгонь» сражается за выживание, а «Ислочь» идeт в группе лидеров и рассчитывает на борьбу за еврокубки. Матч пройдeт на стадионе «Юность».

«Сморгонь»

После 12 туров команда занимает предпоследнее, 15-е место, с 5 очками. «Сморгонь» проиграла 3 последних домашних матча и никак не может наладить игру в обороне – 8 пропущенных мячей в последних 5 встречах. Команда не побеждает 4 тура подряд, а их лучшим бомбардиром является Алексей Фирсов с одним забитым мячом. Забивает команда очень мало – в среднем 0.8 гола за матч. В таких условиях даже ничья будет хорошим результатом.

«Ислочь»

Гости уверенно держатся в верхней части таблицы – 5-е место и 21 очко после 12 туров. Команда проиграла последний матч, но в целом показывает стабильный футбол: 10 матчей без поражений в последних 12 встречах. «Ислочь» забивает в среднем 1.8 гола за игру, а Александр Шестюк – главный бомбардир команды с 8 мячами. При этом оборона тоже в порядке – 5 пропущенных голов за 5 последних туров. Потеря очков в таком матче будет неожиданностью.

Факты о командах

«Сморгонь»

  • Проигрывает 3 домашних матча подряд
  • В среднем 0.8 гола за игру в атаке
  • В среднем 1.6 пропущенного гола за матч
  • Не побеждает 4 тура подряд
  • 15-е место в таблице (5 очков после 12 матчей)

«Ислочь»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Забивает в среднем 1.8 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за игру
  • Шестюк забил 8 мячей в 12 турах
  • 5-е место в таблице (21 очко после 12 матчей)

Личные встречи
0% (0)
17% (1)
83% (5)
4
Забитых мячей
13
0.67
В среднем за матч
2.17
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Ислочь
3 : 2
05.10.2024
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Сморгонь
1 : 1
16.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Ислочь
1 : 0
19.08.2023
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Сморгонь
0 : 4
07.04.2023
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Сморгонь
1 : 2
25.07.2021
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
2 : 0
19.03.2021
Сморгонь
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Прогноз на матч «Сморгонь» – «Ислочь»

Разница в классе между командами очевидна. «Ислочь» играет более организованно, уверенно в атаке и имеет лучшую защиту. «Сморгонь» не справляется с обороной, а в атаке не показывает ничего, кроме редких вспышек. При этом гости тоже не выглядят сверхрезультативно в играх на выезде. В таких условиях ставка на победу гостей с минимальным счeтом выглядит оправданной.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Ислочи».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Ислочи» – коэффициент 6.50
  • Победа «Ислочи» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Сморгони» меньше 1.0 – коэффициент 1.72

6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Ислочь Сморгонь
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