Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Ислочь
Сморгонь - Ислочь: обзор матча 16 мая 2024
Сморгонь
16.05.2024, четверг, 18:50
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ислочь
85'
А. Копытич
39'
А. Шестюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Ислочь
Замена
В. Далидович
️️️️
Т. Луцевич
90'
+2
Желтая карточка
А. Копытич
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Копытич
Пас отдал
М. Яблонский
85'
84'
Замена
К. Кучинский
️️️️
Е. Юдчиц
Замена
А. Сагитов
️️️️
Я. Камара
80'
71'
Замена
В. Сенько
️️️️
А. Бутько
Замена
А. Станкевич
️️️️
П. Горбач
70'
Замена
М. Яблонский
️️️️
В. Шубович
70'
Замена
А. Копытич
️️️️
А. Тишко
46'
46'
Замена
В. Булмага
️️️️
В. Нихаев
Желтая карточка
А. Шалашников
40'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Шестюк
Пас отдал
В. Журавлев
30'
Замена
А. Бутько
️️️️
И. Ховалко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
5
Павел Селезнев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Мирас Кобеев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
9
Александр Шестюк
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
78
Максим Яблонский
ПП
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
3-4-1-1
1
Новичков
44
Луцевич
14
Шубович
50
Шалашников
72
Аскаров
66
Камара
5
Селезнев
27
Тишко
27
Гаевой
23
Горбач
4-2-2-2
28
Свирский
99
Юдчиц
6
Родионов
5
Ковель
4
Калачев
11
Кобеев
29
Ховалко
6
Гоманов
21
Журавлев
17
Нихаев
9
Шестюк
14
Шубович
78
Яблонский
78
Яблонский
14
Шубович
23
Горбач
23
Станкевич
23
Станкевич
23
Горбач
27
Тишко
17
Копытич
17
Копытич
27
Тишко
44
Луцевич
11
Далидович
11
Далидович
44
Луцевич
66
Камара
20
Сагитов
20
Сагитов
66
Камара
Родионов
20
Веретило
20
Веретило
Родионов
99
Юдчиц
19
Кучинский
19
Кучинский
99
Юдчиц
17
Нихаев
22
Булмага
22
Булмага
17
Нихаев
Бутько
9
Сенько
9
Сенько
Бутько
29
Ховалко
70
Бутько
70
Бутько
29
Ховалко
Остались в запасе
Сморгонь
Ислочь
12
Павел Охремчук
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
1
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Сморгонь - Ислочь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Новости команд
Все
Сморгонь
Ислочь
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
18:12
«БАТЭ» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Ислочи» на победу в матче 30 тура
Вчера, 13:03
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Сморгонь» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.22 11:04
«Ислочь» – «Сморгонь»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.11.08 12:30
В Беларуси игрок не забил в пустые ворота с сантиметра
2025.11.01 21:33
4
«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025
2025.11.01 12:50
«Сморгонь» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.85
2025.10.17 14:44
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
18:12
«БАТЭ» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Ислочи» на победу в матче 30 тура
Вчера, 13:03
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+