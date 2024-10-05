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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Сморгонь
Ислочь - Сморгонь: обзор матча 05 октября 2024
Ислочь
05.10.2024, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
3 : 2
Завершен
Сморгонь
33'
А. Бутько
38'
Г. Ровдо
48'
Е. Юдчиц
55'
К. Леонович (П)
85'
К. Леонович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Сморгонь
Желтая карточка
Е. Юдчиц
89'
Замена
Р. Медведев
️️️️
А. Шестюк
89'
Желтая карточка
О. Веретило
85'
85'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
К. Леонович
Замена
В. Журавлев
️️️️
Г. Ровдо
80'
Замена
А. Шестюк
️️️️
А. Бутько
69'
58'
Замена
Т. Луцевич
️️️️
М. Бамба
55'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Леонович
ГОЛ! 3:0!
Е. Юдчиц
Пас отдал
В. Булмага
48'
46'
Замена
П. Селезнев
️️️️
А. Левковец
ГОЛ! 2:0!
Г. Ровдо
Пас отдал
Е. Юдчиц
38'
35'
Замена
М. Аскаров
️️️️
М. Дуксо
35'
Замена
А. Тишко
️️️️
А. Азиз Туре
ГОЛ! 1:0!
А. Бутько
Пас отдал
Ф. Ибрахим
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
2
Мохамед Бамба
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
29
Иван Ховалко
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Климович
33
Ибрахим
5
Ковель
20
Веретило
99
Юдчиц
22
Булмага
11
Кобеев
21
Галята
6
Гоманов
7
Ровдо
70
Бутько
3-2-2-2-1
1
Новичков
22
Глотько
25
Туре
3
Интсоен
30
Лихтин
66
Камара
2
Бамба
7
Левковец
9
Леонович
17
Дуксо
23
Горбач
7
Ровдо
21
Журавлев
21
Журавлев
7
Ровдо
70
Бутько
9
Шестюк
9
Шестюк
70
Бутько
Шестюк
15
Медведев
15
Медведев
Шестюк
17
Дуксо
72
Аскаров
72
Аскаров
17
Дуксо
2
Бамба
44
Луцевич
44
Луцевич
2
Бамба
25
Туре
27
Тишко
27
Тишко
25
Туре
7
Левковец
5
Селезнев
5
Селезнев
7
Левковец
Остались в запасе
Ислочь
Сморгонь
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
19
Максим Азарко
ВР
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Ислочь - Сморгонь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
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