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  • «Сморгонь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

«Сморгонь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

9 августа 2025, 14:50
Сморгонь
09.08.2025, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Слуцк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
16
Владислав Василючек
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
6
Секу Думбия
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
Главный тренер
Сергей Дорохович
Слуцк
32
Сергей Черник
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
6
Артем Толкин
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
28
Иван Михнюк
ОП
71
Андрей Крень
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
78
Артем Соколовский
ЦП
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
78
Максим Яблонский
ПП
25
Лама Бамба
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
3-2-4-1
16
Василючек
77
Богданович
3
Интсоен
2
Тонкевич
27
Тишко
5
Фирсов
6
Думбия
8
Масловский
2
Бамба
7
Левковец
15
Бабич
3-5-1-1
32
Черник
20
Мартьянов
12
Былинкин
6
Толкин
6
Храленков
28
Михнюк
71
Крень
27
Курлович
10
Жумабеков
78
Соколовский
42
Бурак
Будько
78
Яблонский
78
Яблонский
Будько
2
Бамба
25
Бамба
25
Бамба
2
Бамба
27
Тишко
8
Будько
8
Будько
27
Тишко
6
Храленков
15
Рум
15
Рум
6
Храленков
10
Жумабеков
40
Хрисанфов
40
Хрисанфов
10
Жумабеков
20
Мартьянов
23
Яроцкий
23
Яроцкий
20
Мартьянов
Остались в запасе
Сморгонь
Слуцк
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Сморгонь - Слуцк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Слуцка», 17 тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь»«Слуцк»

«Сморгонь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Слуцк Сморгонь
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