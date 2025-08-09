Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
3-2-4-1
16
Василючек
77
Богданович
3
Интсоен
2
Тонкевич
27
Тишко
5
Фирсов
6
Думбия
8
Масловский
2
Бамба
7
Левковец
15
Бабич
3-5-1-1
32
Черник
20
Мартьянов
12
Былинкин
6
Толкин
6
Храленков
28
Михнюк
71
Крень
27
Курлович
10
Жумабеков
78
Соколовский
42
Бурак
Будько
78
Яблонский
78
Яблонский
Будько
2
Бамба
25
Бамба
25
Бамба
2
Бамба
27
Тишко
8
Будько
8
Будько
27
Тишко
6
Храленков
15
Рум
15
Рум
6
Храленков
10
Жумабеков
40
Хрисанфов
40
Хрисанфов
10
Жумабеков
20
Мартьянов
23
Яроцкий
23
Яроцкий
20
Мартьянов
Остались в запасе
Сморгонь
Слуцк
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Сморгонь - Слуцк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Слуцка», 17 тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Слуцк»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»