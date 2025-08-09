Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Слуцка», 17 тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Слуцк»