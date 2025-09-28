Введите ваш ник на сайте
Нива Долбизно - Волна Пинск: онлайн-трансляция 28 сентября 2025

Нива Долбизно
28.09.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Первая лига, 26 тур
- : -
Не начался
Волна Пинск
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Нива Долбизно - Волна Пинск
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Нива Долбизно
Волна Пинск
«Волна» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2025
11 июля, 16:50
«Волна» – «Минск»: прогноз на матч 11 июля с 64% вероятностью захода ставки
10 июля, 10:56
Прогноз на точный счeт матча «Волна» – «Минск»: Кубок Беларуси, 11 июля 2025
10 июля, 08:53
«Волна» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2025
11 июля, 16:50
«Волна» – «Минск»: прогноз на матч 11 июля с 64% вероятностью захода ставки
10 июля, 10:56
Прогноз на точный счeт матча «Волна» – «Минск»: Кубок Беларуси, 11 июля 2025
10 июля, 08:53
Беларусь. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Нива Долбизно
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Днепр
3 : 1
13.09.2025
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Нива Долбизно
0 : 2
13.09.2025
Барановичи
Беларусь. Первая лига, 23 тур
Волна Пинск
0 : 1
06.09.2025
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Динамо-2 Минск
0 : 4
31.08.2025
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Нива Долбизно
2 : 2
30.08.2025
Юни Икс Лабс
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Нива Долбизно
0 : 2
13.09.2025
Барановичи
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Нива Долбизно
2 : 2
30.08.2025
Юни Икс Лабс
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Осиповичи
0 : 7
23.08.2025
Нива Долбизно
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Орша
1 : 4
16.08.2025
Нива Долбизно
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Нива Долбизно
5 : 3
10.08.2025
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Днепр
3 : 1
13.09.2025
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 23 тур
Волна Пинск
0 : 1
06.09.2025
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Динамо-2 Минск
0 : 4
31.08.2025
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Волна Пинск
3 : 3
23.08.2025
Белшина
Беларусь. Первая лига, 20 тур
Слоним-2017
1 : 1
16.08.2025
Волна Пинск
