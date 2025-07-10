11 июля на стадионе в Полоцке состоится матч 1/16 финала Кубка Беларуси между представителем Первой лиги «Волной» и клубом Высшей лиги «Минск». Обе команды показывают результативный футбол в последних матчах, но делают это с разной стабильностью и в разных условиях.

«Волна»

Клуб из Полоцка набрал отличную форму в последние недели. За пять матчей команда забила 14 мячей, включая разгромы «Орши» (5:1) и «Гомеля-2» (5:0). Средняя результативность – почти 3 гола за игру. Однако оборона по-прежнему далека от идеала – 6 пропущенных в тех же встречах. «Волна» стабильно забивает в большинстве игр, но в матчах против более организованных соперников (как «Барановичи» или «Юни Минск») результат не всегда положительный. В кубке клуб уверенно прошeл «Стэнлес» (3:0), но «Минск» – соперник иного уровня.

«Минск»

Команда из Высшей лиги нестабильна в обороне, но регулярно забивает. За последние 5 матчей в чемпионате команда забила 8 голов и пропустила 9. Особенно стоит отметить результативные матчи с «Торпедо-БелАЗ» (1:5), «Славией» (2:2) и «БАТЭ» (2:0). «Минск» забивает в 6 матчах подряд, даже на фоне поражений. Это говорит о хорошей атакующей линии, но оборона часто допускает ошибки. При этом в Кубке команда играет прагматичнее, и возможен осторожный старт.

Факты о командах

«Волна»

Забивает в среднем 2.80 гола за матч

Пропускает в среднем 1.20 за игру

Победа в последних двух матчах с общим счeтом 10:1

Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Минск»

Забивает в среднем 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем 1.80 за игру

Забивает в 6 матчах подряд

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Волна» – «Минск»

Матч обещает быть результативным. «Волна» атакует с большим размахом и обязательно воспользуется слабостями обороны «Минска». В то же время гости обладают более высоким классом, что должно сказаться на контроле игры. При равной борьбе более опытный «Минск» выглядит фаворитом, но «Волна» способна забить.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Минска».

Рекомендованные ставки: