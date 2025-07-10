Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз на точный счёт матча «Волна» – «Минск»: Кубок Беларуси, 11 июля 2025

10 июля 2025 8:48
Волна Пинск - Минск
11 июл. 2025, пятница 18:00 | Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Минска»
Сделать ставку

11 июля на стадионе в Полоцке состоится матч 1/16 финала Кубка Беларуси между представителем Первой лиги «Волной» и клубом Высшей лиги «Минск». Обе команды показывают результативный футбол в последних матчах, но делают это с разной стабильностью и в разных условиях.

«Волна»

Клуб из Полоцка набрал отличную форму в последние недели. За пять матчей команда забила 14 мячей, включая разгромы «Орши» (5:1) и «Гомеля-2» (5:0). Средняя результативность – почти 3 гола за игру. Однако оборона по-прежнему далека от идеала – 6 пропущенных в тех же встречах. «Волна» стабильно забивает в большинстве игр, но в матчах против более организованных соперников (как «Барановичи» или «Юни Минск») результат не всегда положительный. В кубке клуб уверенно прошeл «Стэнлес» (3:0), но «Минск» – соперник иного уровня.

«Минск»

Команда из Высшей лиги нестабильна в обороне, но регулярно забивает. За последние 5 матчей в чемпионате команда забила 8 голов и пропустила 9. Особенно стоит отметить результативные матчи с «Торпедо-БелАЗ» (1:5), «Славией» (2:2) и «БАТЭ» (2:0). «Минск» забивает в 6 матчах подряд, даже на фоне поражений. Это говорит о хорошей атакующей линии, но оборона часто допускает ошибки. При этом в Кубке команда играет прагматичнее, и возможен осторожный старт.

Факты о командах

«Волна»

  • Забивает в среднем 2.80 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.20 за игру
  • Победа в последних двух матчах с общим счeтом 10:1
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Минск»

  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.80 за игру
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
2
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Волна Пинск
2 : 3
11.07.2025
Минск

Прогноз на матч «Волна» – «Минск»

Матч обещает быть результативным. «Волна» атакует с большим размахом и обязательно воспользуется слабостями обороны «Минска». В то же время гости обладают более высоким классом, что должно сказаться на контроле игры. При равной борьбе более опытный «Минск» выглядит фаворитом, но «Волна» способна забить.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Минска».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Минска» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Волны» больше 0.5 – коэффициент 1.60

7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Минска»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Кубок Минск Волна Пинск
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Победа Астаны – коэффициент 1.75
Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 