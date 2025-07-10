В 1/16 финала Кубка Беларуси «Волна» примет представителя Высшей лиги. Команда из Первой лиги впечатляет результативностью – 14 голов за 5 матчей, включая разгром «Орши» и победу 5:0 над «Гомелем-2». Однако стабильность в защите вызывает вопросы. «Минск» в последних турах Высшей лиги смотрится неплохо: победы над БАТЭ и «Сморгонью», забивает в шести матчах подряд.

«Волна»

Форма в атаке отличная: 2.8 гола за игру. Важно, что команда забивает даже в поражениях. Однако линия обороны нестабильна – 1.2 пропущенных в среднем. Против соперников уровнем выше, как «Минск», это может стать решающим фактором.

«Минск»

Команда из Высшей лиги провела плотный график, но в атаке держится уверенно. Последние матчи показывают разнообразие в завершающей стадии, хотя оборона даeт сбои – 9 пропущенных мячей за 5 игр.

Прогноз на матч

С учeтом атакующего настроя обеих команд и нестабильной игры в защите, матч может получиться результативным с голами с обеих сторон.

Вероятность захода – около 64%, потому что:

обе команды забивают минимум в 4 из 5 последних матчей;

«Волна» дома играет смело и результативно;

«Минск» пропускает 1.8 гола за игру.

Рекомендация: обе забьют – коэффициент 1.91