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«Волна» – «Минск»: прогноз на матч 11 июля с 64% вероятностью захода ставки

10 июля 2025 10:44
Волна Пинск - Минск
11 июл. 2025, пятница 18:00 | Беларусь. Кубок, 1/16 финала
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1.91
Обе забьют – коэффициент 1.91
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В 1/16 финала Кубка Беларуси «Волна» примет представителя Высшей лиги. Команда из Первой лиги впечатляет результативностью – 14 голов за 5 матчей, включая разгром «Орши» и победу 5:0 над «Гомелем-2». Однако стабильность в защите вызывает вопросы. «Минск» в последних турах Высшей лиги смотрится неплохо: победы над БАТЭ и «Сморгонью», забивает в шести матчах подряд.

«Волна»

Форма в атаке отличная: 2.8 гола за игру. Важно, что команда забивает даже в поражениях. Однако линия обороны нестабильна – 1.2 пропущенных в среднем. Против соперников уровнем выше, как «Минск», это может стать решающим фактором.

«Минск»

Команда из Высшей лиги провела плотный график, но в атаке держится уверенно. Последние матчи показывают разнообразие в завершающей стадии, хотя оборона даeт сбои – 9 пропущенных мячей за 5 игр.

Прогноз на матч

С учeтом атакующего настроя обеих команд и нестабильной игры в защите, матч может получиться результативным с голами с обеих сторон.

Вероятность захода – около 64%, потому что:

  • обе команды забивают минимум в 4 из 5 последних матчей;
  • «Волна» дома играет смело и результативно;
  • «Минск» пропускает 1.8 гола за игру.

Рекомендация: обе забьют – коэффициент 1.91

1.91
Обе забьют – коэффициент 1.91
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Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Кубок Минск Волна Пинск
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