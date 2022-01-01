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Беларусь. Первая лига
Футбольные тренеры
Первая лига Беларуси 2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Меркулов Алексей
СКА-1938
2
Альшевский Кирилл
Юни Икс Лабс
3
Пунтус Юрий
Молодечно
4
Мигаль Иван
БАТЭ-2
5
Майоров Антуан
Слоним-2017
6
Добровольский Алексей
Лида
7
Яскович Сергей
Волна Пинск
8
Пышник Андрей
Осиповичи
9
Китаев Николай
Орша
10
Василевский Алексей
Солигорск
11
Михайлов Алексей
-
12
Юсипец Андрей
Гомель-2
13
Яромко Сергей
Динамо-2 Минск
14
Коневега Борис
Нива Долбизно
15
Чумаченко Игорь
Бумпром
16
Дорохович Сергей
Сморгонь
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