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    Андрей Пышник

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Пышник
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 1 февраля 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Минск 12 7 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.04.2015 Минск 0 : 0 Нафтан
    25.04.2015 Минск 2 : 0 Слуцк
    03.05.2015 Славия-Мозырь 0 : 0 Минск
    11.05.2015 Минск 0 : 3 Динамо
    23.05.2015 Минск 2 : 0 Неман
    30.05.2015 БАТЭ 1 : 0 Минск
    05.06.2015 Минск 1 : 0 Шахтер
    17.06.2015 Торпедо-БелАЗ 2 : 0 Минск
    21.06.2015 Минск 2 : 1 Белшина
    28.06.2015 Минск 5 : 0 Гранит
    04.07.2015 Витебск 0 : 4 Минск
    11.07.2015 Нафтан 0 : 1 Минск
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