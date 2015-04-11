Андрей Пышник - статистика
Тренер
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Пышник
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|1 февраля 1968
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Пышник
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|1 февраля 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Минск
|12
|7
|3
|2
|Дата
|Матч
|11.04.2015
|Минск
|0 : 0
|Нафтан
|25.04.2015
|Минск
|2 : 0
|Слуцк
|03.05.2015
|Славия-Мозырь
|0 : 0
|Минск
|11.05.2015
|Минск
|0 : 3
|Динамо
|23.05.2015
|Минск
|2 : 0
|Неман
|30.05.2015
|БАТЭ
|1 : 0
|Минск
|05.06.2015
|Минск
|1 : 0
|Шахтер
|17.06.2015
|Торпедо-БелАЗ
|2 : 0
|Минск
|21.06.2015
|Минск
|2 : 1
|Белшина
|28.06.2015
|Минск
|5 : 0
|Гранит
|04.07.2015
|Витебск
|0 : 4
|Минск
|11.07.2015
|Нафтан
|0 : 1
|Минск