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Первая лига Беларуси 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Строитель
Солигорск
4 200
2
Городской
Слуцк
1 896
3
Юность
Сморгонь
3 500
4
Городской
Молодечно
4 800
5
РЦОП по футболу БГУ
Минск
1 500
6
Волна
Пинск
3 136
7
Гомельский ГСДЮШОР 8
Гомель
1 003
8
ЦСК «Оршанский»
Орша
2 500
9
АСК «Стадион»
Островец
1 008
10
Динамо-Юни
Минск
3 905
11
Юность
Осиповичи
1 300
12
ЦСК Лида
Лида
2 870
13
Агро-Нива
Долбизно
1 000
14
Юность
Слоним
2 200
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