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    Андрей Юсипец

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Михайлович
    Фамилия Юсипец
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 16 апреля 1967
    Статистика по турнирам
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