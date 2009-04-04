Андрей Юсипец - статистика
Тренер
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Юсипец
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|16 апреля 1967
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Юсипец
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|16 апреля 1967
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Гомель
|26
|8
|13
|5
|Дата
|Матч
|04.04.2009
|Неман
|1 : 0
|Гомель
|12.04.2009
|Гомель
|1 : 1
|Витебск
|18.04.2009
|Гранит
|0 : 2
|Гомель
|26.04.2009
|Гомель
|1 : 3
|Нафтан
|02.05.2009
|Шахтер
|1 : 1
|Гомель
|06.05.2009
|Гомель
|3 : 3
|Партизан Минск
|10.05.2009
|Гомель
|2 : 1
|Торпедо-БелАЗ
|17.05.2009
|Динамо-Брест
|3 : 1
|Гомель
|23.05.2009
|Гомель
|2 : 0
|Днепр
|30.05.2009
|Минск
|1 : 0
|Гомель
|26.06.2009
|Гомель
|3 : 2
|Сморгонь
|05.07.2009
|Динамо
|1 : 2
|Гомель
|10.07.2009
|Гомель
|0 : 3
|БАТЭ
|02.08.2009
|Гомель
|0 : 3
|Неман
|16.08.2009
|Витебск
|1 : 0
|Гомель
|22.08.2009
|Гомель
|1 : 1
|Гранит
|30.08.2009
|Нафтан
|1 : 2
|Гомель
|13.09.2009
|Гомель
|2 : 1
|Шахтер
|19.09.2009
|Партизан Минск
|4 : 2
|Гомель
|23.09.2009
|Торпедо-БелАЗ
|4 : 0
|Гомель
|27.09.2009
|Гомель
|3 : 1
|Динамо-Брест
|04.10.2009
|Днепр
|2 : 0
|Гомель
|17.10.2009
|Гомель
|1 : 3
|Минск
|24.10.2009
|Сморгонь
|1 : 1
|Гомель
|01.11.2009
|Гомель
|1 : 2
|Динамо
|08.11.2009
|БАТЭ
|3 : 0
|Гомель