Луис Энрике охарактеризовал жителей Петербурга

Вчера, 11:06
8

Вингер «Зенита» Луис Энрике поделился впечатлениями от жизни в России.

– Ты уже год выступаешь за «Зенит». Как тебе жизнь в России?

– Нам с женой очень нравится Россия. «Зенит», как Петербург, открыты ко многим культурам – это помогло нам на первых порах, объяснив и показав что-то.

Получаю огромное удовольствие от жизни здесь, прогулок по городу и игры за «Зенит». Рассчитываю, что это ощущение продолжится.

– На какой из городов, в которых ты жил, похож Петербург?

– Я сравню с Севильей. Тоже много красивых мест, много воды в городе, культуры, добрых людей, кулинария, футбол все – где можно приятно провести.

– Какое у тебя любимое место в Санкт-Петербурге?

– Стадион! И конечно, семье нравится центр города. Там всегда много людей, очень много красивых зданий, улиц и хороших ресторанов.

Мне очень нравится, что люди здесь хорошо образованы и воспитаны, добрые. Они соблюдают дистанцию, выдерживают время и не беспокоят тебя понапрасну.

Если они хотят сфотографироваться и взять автограф, то подождут, пока ты закончишь свои дела, и подойдут. Я всегда с большим уважением к этому отношусь, и никогда им не отказываю.

– Пугает поздняя осень и зима, когда холода и рано темнеет? Как ты это пережил? Не было депрессии?

– Было очень сложно и непривычно. Я никогда не был в столь холодных климатических условиях. Поэтому определeнные сложности имелись, но удалось к ним быстро адаптироваться. Сейчас май – солнечно, еще более прекрасный город.

  • В январе 2025 года «Зенит» приобрел Энрике за 33 млн евро.
  • С тех пор нападающий забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до конца 2028 года. В нем есть опция продления еще на год.
  • Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро.

Россия. Премьер-лига Зенит Энрике Луис
Комментарии (8)
Бумбраш
1778314392
Ты ещё не видел Рыловну,мозга,палколюба,прокся,дыролидку и литейного...Джерсон поэтому и уехал увидев этих ужасных какляцких сикелух
Интерес
1778315550
...даже вокруг Эрмитажа походили...Скоро няня из Газпрома."в Летний сад гулять..." сводит.
Айболид
1778316550
Ну как же в такой теме и без главговна сайта - бумПараша ( он же херр Помойников ,по пофессии - гитлеровский каратель ). Изрядный он чмошник и "водовоз". Поди ещё "свита" его скоро заявится .
СильныйМозг
1778323712
100 пудов, к вечеру, здесь соберётся вся мАсковская БДСМ вечеринка, изрядно заправившись бромонтаном и пургеном в честь 9 мая.
