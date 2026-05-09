Луис Энрике охарактеризовал жителей Петербурга

Вингер «Зенита» Луис Энрике поделился впечатлениями от жизни в России.

– Ты уже год выступаешь за «Зенит». Как тебе жизнь в России?

– Нам с женой очень нравится Россия. «Зенит», как Петербург, открыты ко многим культурам – это помогло нам на первых порах, объяснив и показав что-то.

Получаю огромное удовольствие от жизни здесь, прогулок по городу и игры за «Зенит». Рассчитываю, что это ощущение продолжится.

– На какой из городов, в которых ты жил, похож Петербург?

– Я сравню с Севильей. Тоже много красивых мест, много воды в городе, культуры, добрых людей, кулинария, футбол все – где можно приятно провести.

– Какое у тебя любимое место в Санкт-Петербурге?

– Стадион! И конечно, семье нравится центр города. Там всегда много людей, очень много красивых зданий, улиц и хороших ресторанов.

Мне очень нравится, что люди здесь хорошо образованы и воспитаны, добрые. Они соблюдают дистанцию, выдерживают время и не беспокоят тебя понапрасну.

Если они хотят сфотографироваться и взять автограф, то подождут, пока ты закончишь свои дела, и подойдут. Я всегда с большим уважением к этому отношусь, и никогда им не отказываю.

– Пугает поздняя осень и зима, когда холода и рано темнеет? Как ты это пережил? Не было депрессии?

– Было очень сложно и непривычно. Я никогда не был в столь холодных климатических условиях. Поэтому определeнные сложности имелись, но удалось к ним быстро адаптироваться. Сейчас май – солнечно, еще более прекрасный город.