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Товарищеские матчи. Клубы
Футбольные тренеры
Товарищеские матчи 2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Слуцкий Леонид
-
2
Семак Сергей
Зенит
3
Станкович Деян
Црвена Звезда
4
Галактионов Михаил
Локомотив
5
Мусаев Мурад
Краснодар
6
Евсеев Вадим
Динамо Мх
7
Челестини Фабио
-
8
Карседо Хуан Карлос
Спартак
9
Шварц Сандро
Динамо
10
Билялетдинов Ринат
-
11
Гусев Ролан
-
12
Артига Франк
Рубин
13
Тедеев Заур
-
14
Гаранин Вадим
Нижний Новгород
15
Бояринцев Денис
Шинник
16
Гунько Дмитрий
Арсенал
17
Альба Джонатан
Ростов
18
Березуцкий Василий
-
19
Игдисамов Дмитрий
ЦСКА
20
Бабаян Григорий
Астана
21
Булатов Сергей
Крылья Советов
22
Благоевич Срджан
Акрон
23
Уразбахтин Рафаэль
Кайрат
24
Диас Хуан
Родина
25
Шмарко Александр
Ленинградец
26
Карпович Андрей
Елимай
27
Кухлевский Владимир
ПСК
28
Алоизи Джон
Чэнду Жунчэн
29
Ли Гоосю
Далянь Йингбо
30
Сео Чжон-Вон
-
31
Осеян Артак
Пюник
32
Исмоилов Ислом
Нефтчи
33
Мускат Кевин
Шанхай Порт
34
Перейра Ариэль
Химнасия
35
Абрамов Вадим
Динамо Сам
36
Перкович Сандро
Ноа
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