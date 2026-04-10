С «Зенитом» расплатились за трансфер, состоявшийся 14 месяцев назад

«Сандерленд» полностью рассчитался с «Зенитом» за трансфер нападающего Вильсона Изидора.
Переход состоялся 14 месяцев назад – 1 февраля 2025 года, при этом форвард выступал за английский клуб с августа 2024-го на правах аренды.
«Зенит» изначально получил от «Сандерленда» 750 тысяч евро за аренду игрока, а затем 6 миллионов евро за трансфер согласно графику выплат. Также петербуржцы заработали бонусную сумму за результативность 25-летнего форварда.
- В этом сезоне 25-летний Изидор провел 30 матчей за «Сандерленд», забил 4 гола. В марте форвард начал выступать за сборную Гаити.
- В 2026 году у «Ботафого» возникли проблемы с переводом средств «Зениту» за трансфер нападающего Артура. Клуб из Рио-де-Жанейро просрочил уже три платежа.
Источник: Legalbet