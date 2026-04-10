С «Зенитом» расплатились за трансфер, состоявшийся 14 месяцев назад

«Сандерленд» полностью рассчитался с «Зенитом» за трансфер нападающего Вильсона Изидора.

Переход состоялся 14 месяцев назад – 1 февраля 2025 года, при этом форвард выступал за английский клуб с августа 2024-го на правах аренды.

«Зенит» изначально получил от «Сандерленда» 750 тысяч евро за аренду игрока, а затем 6 миллионов евро за трансфер согласно графику выплат. Также петербуржцы заработали бонусную сумму за результативность 25-летнего форварда.