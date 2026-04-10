Семак оценил положение Мостового в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед домашним матчем 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром» сказал, что вингер Андрей Мостовой проигрывает конкуренцию другим футболистам.

– Вряд ли стоит ожидать Мостового с первых минут. У него пропала мотивация? Что с ним не так? Разочаровались в нем?

– Ни о каком разочаровании нет и речи. Ему приходится сложно. Он проигрывает конкуренцию на сегодняшний день, но он работает. По самоотдаче нет вопросов в последних матчах. Один только путь – трудиться и доказывать, что ты лучше игрока, который выходит на этой позиции.

– Кто точно не сыграет с «Краснодаром»? Что с Мантуаном?

– Пока про тех, кто точно не сыграет, не могу сказать. По Мантуану вопрос открыт. Он индивидуально готовится. Остальные готовятся.