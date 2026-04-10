Семак оценил положение Мостового в «Зените»

Сегодня, 11:40
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед домашним матчем 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром» сказал, что вингер Андрей Мостовой проигрывает конкуренцию другим футболистам.

– Вряд ли стоит ожидать Мостового с первых минут. У него пропала мотивация? Что с ним не так? Разочаровались в нем?

– Ни о каком разочаровании нет и речи. Ему приходится сложно. Он проигрывает конкуренцию на сегодняшний день, но он работает. По самоотдаче нет вопросов в последних матчах. Один только путь – трудиться и доказывать, что ты лучше игрока, который выходит на этой позиции.

– Кто точно не сыграет с «Краснодаром»? Что с Мантуаном?

– Пока про тех, кто точно не сыграет, не могу сказать. По Мантуану вопрос открыт. Он индивидуально готовится. Остальные готовятся.

  • Игра пройдет 12 апреля и начнется в 19:30 мск.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 туров. «Зенит» отстает на 1 очко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Мостовой Андрей Мантуан Густаво Семак Сергей
Комментарии (15)
MaxRnD
1775811105
Судя по овалу лица и тому, как обессилел к концу игры со Спартаком, голодает
Taps
1775811796
Мостовой оценил положение Семака в Зените: скоро уволят.
ZAITZEFF2011
1775812084
Интересно, кому Мостовой проигрывает конкуренцию? Дорогим иностранцам, которых нужно обязательно ставить в состав?
boris63
1775812349
Засиделся Андрюха на скамье, бежать надо ему. Вот Круговой бежал, сейчас и блеск в глазах, и довольный сам, и болельщиков радует. Мостовой очень даже не плохой игрок, но в Зените ему постоянного места Сирожа не даст, у него зулусы на первом месте, за них деньги плачены и не малые.
Интерес
1775812446
Беги, белый,беги! В этих цветах нет твоего!
Дубина
1775812954
Цыгане проходу не дают в таборе! Бежать нужно с помойки и забывать про нее как в страшном сне!!!
волчарик
1775813281
Молодец Семак. Мостовой и Дуран проигрывают конкуренцию, но выходят в матче на вылет. Да еще не окрепшего Кондакова выпускает под пенальти, так можно парня сломать психологически. Короче, слил Сережа кубок.
Император 1
1775816785
После матча со Спартаком, Зениту от него, как и от Кондакова, избавляться надо
anatolich72
1775816942
Объявление на баклан арене:"купим российские паспорта дорого"./Миллер/
FROLL007
1775821304
Этот сезон у Мостика провальный. Жирком оброс. конкуренцию стал проигрывать. Зажрался. Гыгыгы
