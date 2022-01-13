Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Чемпионат Европы 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017