Орлов назвал лучшего футболиста постсоветского пространства

Комментатор Геннадий Орлов назвал Андрея Шевченко лучшим игроком постсоветского пространства. В 2004 году украинский нападающий «Милана» получил «Золотой мяч».

– Кто для вас лучший игрок постсоветского пространства?

– Во-первых, Андрей Шевченко. Он же из Киева. Шевченко был лидером «Милана», получал «Золотой мяч». Равных ему никого нет. Все стали подспорьем.

– А кто лучший из тех, кто сейчас играет?

– Я недавно видел матч «Кайрата». И там есть 17-летний парень Сатпаев – какой игрок! Он уже с «Челси» подписал контракт. Еще назову Шомуродова. Когда он играл за «Ростов», я говорил, что у него лучший футбольный интеллект среди российских нападающих. Он потом поехал играть за «Рому», значит я был прав!

А Алип играет у нас. Я всегда говорю, что такие футболисты нужны. Да, конечно, ему не хватает координированности и ловкости, но он боец. А в футболе характер и борьба самое главное. Когда Алип выходит, то, конечно, бывают ошибки, но видно, что он достоин играть в «Зените», а это команда – один из лидеров российского футбола.