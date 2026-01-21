Подробности гонки «Спартака» и ЦСКА за игрока «Балтики»

«Спартак» и ЦСКА соперничают за латераля «Балтики» Владислава Сауся.
«Спартак» предложил «Балтике» 200 миллионов рублей за Владислава Сауся. Это меньше, чем дает ЦСКА – «армейцы» готовы заплатить за футболиста 250 миллионов деревянных. «Балтика» все так же настаивает на 350 миллионах.
«Спартак» же хочет подстраховаться так как у Даниила Денисова и Олега Рябчука летом заканчиваются контракты. И хотя с Денисовым сейчас уже идут переговоры по продлению, в теории, «Спартак» может потерять обоих защитников», – написал источник.
- В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
- Саусь – воспитанник «Зенита».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»