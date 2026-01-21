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Реакция «Крыльев Советов» на возможное банкротство

21 января, 20:49
3

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал информацию о надвигающемся банкротстве.

«На сегодняшний день компания «РТ‑Капитал» заявила лишь о намерении признать «Крылья Советов» банкротом.

Мы действуем в рамках разработанного плана и закроем оставшиеся долговые обязательства перед «РТ‑Капитал» до момента обращения истца в суд с соответствующим заявлением», – сказал Яковлев.

  • Накануне «РТ Капитал» подал в Арбитражный суд новый иск в отношении «Крыльев Советов» на 146 миллионов рублей плюс к тем 928 миллионам задолженности, которые уже погашаются самарским клубом.
  • Еще «Крылья Советов» должны заплатить исполнительский сбор в пользу судебных приставов в размере 65 миллионов.
  • «Крылья Советов» сейчас на сборе в Турции и тренируется в штатном режиме.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (3)
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Император Бомжей
1769020168
Да не, им езда Это печально
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vick-north-west
1769024670
Придут судебные приставы и конфискуют замечательную "Самара-арену", оставшуюся от ЧМ, и еще клубный автобус и пару иномарок, на которых этот председатель ездит. Крылья будут играть на жигулёвских лугах, а на выезды ездить на поезде.
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subbotaspartak
1769052213
Как бы Крылья не улетели...
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