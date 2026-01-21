Реакция «Крыльев Советов» на возможное банкротство

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал информацию о надвигающемся банкротстве.

«На сегодняшний день компания «РТ‑Капитал» заявила лишь о намерении признать «Крылья Советов» банкротом.

Мы действуем в рамках разработанного плана и закроем оставшиеся долговые обязательства перед «РТ‑Капитал» до момента обращения истца в суд с соответствующим заявлением», – сказал Яковлев.