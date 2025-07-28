Французский новичок «Краснодара» ответил на критику за трансфер в РПЛ

Новый вингер «Краснодара» Гаэтан Перрен высказался о переходе в российский клуб.

«Я безумно счастлив от своего перехода в «Краснодар», хочу играть и побеждать вместе с моим новым клубом.

Для этого я приехал сюда. Очень воодушевлен идеей играть в России.

Критика людей? Мне все равно, что говорят люди, я не хочу это комментировать. Переход в «Краснодар» – это лучшее решение для моей карьеры, моей семьи.

Я счастлив быть тут. Я сосредоточен только на футболе», – заявил Перрен.