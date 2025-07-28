Французский новичок «Краснодара» ответил на критику за трансфер в РПЛ

Новый вингер «Краснодара» Гаэтан Перрен высказался о переходе в российский клуб.
«Я безумно счастлив от своего перехода в «Краснодар», хочу играть и побеждать вместе с моим новым клубом.
Для этого я приехал сюда. Очень воодушевлен идеей играть в России.
Критика людей? Мне все равно, что говорят люди, я не хочу это комментировать. Переход в «Краснодар» – это лучшее решение для моей карьеры, моей семьи.
Я счастлив быть тут. Я сосредоточен только на футболе», – заявил Перрен.
- 29-летний француз перешел из «Осера».
- Он подписал с «Краснодаром» контракт на 3 сезона.
- Перрен стал лучшим ассистентом прошлого розыгрыша чемпионата Франции.
- Игрок забил 10 голов и сделал 11 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»