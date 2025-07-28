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  • Французский новичок «Краснодара» ответил на критику за трансфер в РПЛ

Французский новичок «Краснодара» ответил на критику за трансфер в РПЛ

Сегодня, 19:00
3

Новый вингер «Краснодара» Гаэтан Перрен высказался о переходе в российский клуб.

«Я безумно счастлив от своего перехода в «Краснодар», хочу играть и побеждать вместе с моим новым клубом.

Для этого я приехал сюда. Очень воодушевлен идеей играть в России.

Критика людей? Мне все равно, что говорят люди, я не хочу это комментировать. Переход в «Краснодар» – это лучшее решение для моей карьеры, моей семьи.

Я счастлив быть тут. Я сосредоточен только на футболе», – заявил Перрен.

  • 29-летний француз перешел из «Осера».
  • Он подписал с «Краснодаром» контракт на 3 сезона.
  • Перрен стал лучшим ассистентом прошлого розыгрыша чемпионата Франции.
  • Игрок забил 10 голов и сделал 11 ассистов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Перрен Гаэтан
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Комментарии (3)
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1753719351
Хорошо, если это не поза.
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sochi-2013
1753719450
Удкачи!
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Burtaze
1753719710
не могу симпатизировать команде, которая подписывает игрока из страны, с которой мы находимся в состоянии *****..
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