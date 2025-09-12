Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лучший трансфер лета в РПЛ по версии Григоряна

Сегодня, 10:19

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян определил лучший трансфер лета в РПЛ.

«Лучший трансфер лета? Очевидный ответ: Гаэтан Перрен. Давно игрок такого масштаба не переходил в РПЛ. Тем более, что он «десятка» по позиции. Это очень яркий футболист. При необходимости может заменить Сперцяна.

Также отмечу Жедсона в «Спартаке». Его взаимодействие с партнерами в центральной линии стремительно улучшается, что очень хорошо заметно в последних матчах. Жедсон тоже очень качественный игрок.

Разочарований назвать пока не могу. Нужно больше времени, чтобы это оценить», – сказал Григорян.

  • 29-летний Перрен провел за «Краснодар» 6 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
  • «Быки» приобрели футболиста у «Осера» за 5 миллионов евро.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.

Еще по теме:
Перрен объяснил, почему выбрал «Краснодар» вместо «Спартака» 8
Перрен раскрыл свое прозвище в «Краснодаре»: «Это прикольно!» 2
Перрен заявил о готовности Сперцяна к «ПСЖ» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар Перрен Гаэтан Григорян Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» – «Спартак»
16:48
1
ФотоЦСКА продлил контракт с игроком сборной России
16:15
1
ФотоЭкс-игрок «Локо» Камано вернулся в РПЛ
16:08
1
Российский форвард перешел в «Кайсериспор»
15:29
Динамовец Бителло признался, что пренебрегает главным требованием Карпина
15:17
1
Кахигао: «Дуарте не хотел играть в «Спартаке»
14:56
4
Карпин посчитал, сколько раз пожалел о приходе в «Динамо»
14:25
4
Станкович оценил летние трансферы «Спартака»
14:06
1
«Пока не будет работать с общей группой»: Семак прояснил ситуацию с приунывшим Жерсоном
13:47
5
40-летний Очоа предпочел кипрский клуб российскому
13:38
Все новости
Все новости
Мостовой – об одиночестве: «Живу свою лучшую жизнь»
17:01
Карпин сравнил работу в «Динамо» со «Спартаком» и «Армавиром»
16:35
Реакция Рабинера на смерть легендарного Хаджи
15:59
В «Спартаке» объяснили уход Дуарте и Чернова
15:51
Фото«Спартак» угостил журналистов борщом
15:42
1
Кахигао: «Дуарте не хотел играть в «Спартаке»
14:56
4
Директор «Спартака»: «Не хотим полагаться только на деньги «Лукойла»
14:47
Карпин посчитал, сколько раз пожалел о приходе в «Динамо»
14:25
4
Станкович оценил летние трансферы «Спартака»
14:06
1
В «Спартаке» пожаловались на геополитику: «70-75 процентов игроков не хотят в Россию»
13:57
11
«Пока не будет работать с общей группой»: Семак прояснил ситуацию с приунывшим Жерсоном
13:47
5
40-летний Очоа предпочел кипрский клуб российскому
13:38
Бителло восхитился Карпиным: «Выглядит не на 56 лет, а на 30»
13:14
1
Карпин – о возможной отставке из «Динамо»: «Я не умру»
12:59
8
Гладилин оценил летнюю трансферную кампанию «Спартака» двумя словами
12:49
7
Легенде «Спартака» ампутировали ногу
12:41
3
Самошников поделился впечатлениями от Станковича
12:23
2
Гришин ответил, кто лучше готов к дерби – «Спартак» или «Динамо»
12:16
2
Смолова допросили по уголовному делу: итоги
12:04
8
Умер легендарный администратор «Спартака» Хаджи
11:49
3
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2025
11:38
Где смотреть матч «Ахмат» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2025
11:34
Где смотреть матч «Пари НН» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2025
11:32
Где смотреть матч «Динамо» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2025
11:29
Карпин назвал двух российских футболистов, у которых не видит потолка
11:19
5
В «Динамо» рассказали о подготовке к «Спартаку» в отсутствие Карпина
10:57
2
Карпин пожаловался на график тренера-совместителя
10:46
4
Кордоба извинился перед КДК
10:26
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 