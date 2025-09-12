Лучший трансфер лета в РПЛ по версии Григоряна

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян определил лучший трансфер лета в РПЛ.
«Лучший трансфер лета? Очевидный ответ: Гаэтан Перрен. Давно игрок такого масштаба не переходил в РПЛ. Тем более, что он «десятка» по позиции. Это очень яркий футболист. При необходимости может заменить Сперцяна.
Также отмечу Жедсона в «Спартаке». Его взаимодействие с партнерами в центральной линии стремительно улучшается, что очень хорошо заметно в последних матчах. Жедсон тоже очень качественный игрок.
Разочарований назвать пока не могу. Нужно больше времени, чтобы это оценить», – сказал Григорян.
- 29-летний Перрен провел за «Краснодар» 6 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
- «Быки» приобрели футболиста у «Осера» за 5 миллионов евро.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»