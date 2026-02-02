Введите ваш ник на сайте
Гаэтан Перрен - трансферы
Лилль
7 июня 1996 (29), Лион
#28 | Полузащитник
169 см
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
02.02.26 / 30.06.28
Краснодар
Лилль
5 млн €
23.07.25 / 02.02.26
Осер
Краснодар
5 млн €
01.07.21 / 23.07.25
Орлеан
Осер
Свободный агент
21.01.18 / 01.07.21
Лион
Орлеан
Свободный агент
01.07.17 / 20.01.18
Лион
Орлеан
Аренда
Главные новости
Азар одним словом описал ЧМ-2018 в России
00:21
Слуцкий назвал самого ошибающегося российского комментатора: «Чемпион мира во все времена»
Вчера, 23:42
2
Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах
Вчера, 23:28
1
Видео
Глушаков сыграл в «Молчи, пока не услышишь того, кто лучше тебя»
Вчера, 23:00
Балахнин определил лучший зимний трансфер в РПЛ
Вчера, 22:37
2
Видео
Ари оформил дубль за «БроукБойз» и потребовал миллион рублей
Вчера, 22:16
Фото
Известна сумма, за которую продана картина Смольникова «Синий квадрат»
Вчера, 20:39
41
Ван Дейк высказался об уходе Салаха из «Ливерпуля»
Вчера, 20:36
1
Стендап-комик назвал самого смешного футболиста в России
Вчера, 20:27
5
Фото
Картина Смольникова в «Зените» продается за 70 тысяч рублей
Вчера, 19:37
8
Все новости
