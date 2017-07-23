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€ 8 млн

Гаэтан Перрен - новости

Краснодар
7 июня 1996 (29), Лион
#23 | Полузащитник
169 см
Франция
Статистика Новости
Французский новичок «Краснодара» ответил на критику за трансфер в РПЛ
Вчера, 19:00
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