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Гаэтан Перрен
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€ 8 млн
Гаэтан Перрен - новости
Краснодар
7 июня 1996 (29), Лион
#23 | Полузащитник
169 см
Франция
Статистика
Новости
Французский новичок «Краснодара» ответил на критику за трансфер в РПЛ
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