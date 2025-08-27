Перрен заявил о готовности Сперцяна к «ПСЖ»

Новичок «Краснодара» Гаэтан Перрен считает, что полузащитник команды Эдуард Сперцян мог бы выступать за «ПСЖ».

«Сперцян мог бы заиграть в команде уровня «ПСЖ». Эдуард – отличный футболист. Если он объединится на поле с другими топовыми игроками из «ПСЖ», то сможет показывать хороший футбол.

Я хотел бы, чтобы Сперцян остался в «Краснодаре». (Смеется). Но при этом надеюсь, что у него получится сделать следующий шаг в карьере и уехать в Европу», – сказал Перрен.