Перрен заявил о готовности Сперцяна к «ПСЖ»

Новичок «Краснодара» Гаэтан Перрен считает, что полузащитник команды Эдуард Сперцян мог бы выступать за «ПСЖ».
«Сперцян мог бы заиграть в команде уровня «ПСЖ». Эдуард – отличный футболист. Если он объединится на поле с другими топовыми игроками из «ПСЖ», то сможет показывать хороший футбол.
Я хотел бы, чтобы Сперцян остался в «Краснодаре». (Смеется). Но при этом надеюсь, что у него получится сделать следующий шаг в карьере и уехать в Европу», – сказал Перрен.
- В новом сезоне Сперцян забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 9 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что полузащитником интересуются «Атлетико», «Саутгемптон», «Лидс» и «Бирмингем Сити».
Источник: Sport24