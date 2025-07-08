«Краснодар» выиграл борьбу за Перрена у двух клубов из Москвы

Правым вингером «Осера» Гаэтоном Перреном, который, как ожидается, перейдет в «Краснодар», интересовались также «Спартак» и «Динамо».

Бело-голубые быстро отказались от француза. Они сочли его сильным игроком, но их не устроило сочетание возраста и цены.

«Спартак» проявлял к Перрену серьезный интерес, но в итоге сосредоточился на других кандидатах.

Перрен подпишет с «Краснодаром» контракт на 3 года. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро плюс 250 тысяч в виде бонусов. Российскому клубу удалось договориться с «Осером» по тому, как французская сторона примет деньги.

Также «Краснодар» претендует на полузащитника «Нанта» Дугласа Аугусто. Российский клуб собирается купить бразильца за 6 миллионов евро плюс бонусы.

С его трансфером есть сложности, так как пока не найден способ принятия средств. Вопрос может решиться на этой неделе. «Краснодар» также подпишет с Аугусто контракт на 3 года.