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  • Новичок «Краснодара» Перрен 10 лет назад делал дубль в ворота «Зенита»

Новичок «Краснодара» Перрен 10 лет назад делал дубль в ворота «Зенита»

Вчера, 12:33
2

«Краснодар» закрывает сделку по покупке полузащитника «Осера» Гаэтана Перрена.

Француз на молодежном уровне оформлял дубль в ворота «Зенита». Это было в 2015 году.

  • 29-летний Перрен в прошлом сезоне провел за «Осер» 35 матчей, забил 10 голов, отдал 11 передач. Он стал лучшим ассистентом чемпионата Франции.
  • По данным журналиста Ивана Карпова, Перрен подпишет с «Краснодаром» контракт на 3 года. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро плюс 250 тысяч в виде бонусов. На игрока также претендовали «Спартак» и «Динамо».
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Осер Краснодар Зенит Перрен Гаэтан
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Комментарии (2)
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fakeid
1752228224
до чего бестолковый заголовок, лишь бы зенит (или спартак) приплести. парень в молодёжной лч сделал дубль 10 лет назад - нужно вспомнить про эту дичь сейчас, охренеть. тогда напомните заодно, что вечером того же дня в лч играли основы, и матч лион-зенит закончился со счётом 0:2, дубль сделал дзюбло. чё бы не написать, а?
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FWSPM
1752242859
и снова сделает
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