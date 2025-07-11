Новичок «Краснодара» Перрен 10 лет назад делал дубль в ворота «Зенита»

«Краснодар» закрывает сделку по покупке полузащитника «Осера» Гаэтана Перрена.
Француз на молодежном уровне оформлял дубль в ворота «Зенита». Это было в 2015 году.
- 29-летний Перрен в прошлом сезоне провел за «Осер» 35 матчей, забил 10 голов, отдал 11 передач. Он стал лучшим ассистентом чемпионата Франции.
- По данным журналиста Ивана Карпова, Перрен подпишет с «Краснодаром» контракт на 3 года. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро плюс 250 тысяч в виде бонусов. На игрока также претендовали «Спартак» и «Динамо».
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «Бомбардир»